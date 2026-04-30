Что известно о мультфильме «Три богатыря и гуси‑лебеди»

К новогодним праздникам 2027 года студия «Мельница» готовит премьеру 14-го полнометражного анимационного фильма из франшизы «Три богатыря». В новой истории героям предстоит преодолеть сказочный квест, пройти путь через «молочные реки и кисельные берега» и проявить находчивость в борьбе со сказочными злодеями. О дате выхода картины, основных деталях сюжета и производстве мультфильма рассказывает «Лента.ру».

Главное о фильме

Релиз: декабрь 2026 года.

декабрь 2026 года. Страна: Россия.

Россия. Возрастное ограничение: 6+.

6+. Жанр: мультфильм, приключения, семейная комедия.

мультфильм, приключения, семейная комедия. Режиссер: Федор Дмитриев.

Федор Дмитриев. Сценарий: Александр Боярский.

Александр Боярский. Производство: анимационная студия «Мельница», кинокомпания СТВ.

«Три богатыря и гуси-лебеди» — грядущий анимационный фильм из франшизы «Три богатыря».

Дата выхода

О скорой премьере «Гусей-лебедей» кинопрокатная компания «Вольга», которая занимается в том числе показом франшизы «Три богатыря» в кинотеатрах, сообщила 1 апреля 2026 года. Тогда же была представлена точная дата релиза.

Мультфильм «Три богатыря и гуси-лебеди» выйдет в кино 24 декабря 2026 года.

Выпускать релизы под Новый год — давняя традиция студии «Мельница», которая с 2004 года занимается производством «богатырской» франшизы. Так мультфильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» вышел на экраны 23 декабря 2004-го, «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» — 28 декабря 2007-го, «Три богатыря и Шамаханская царица» — 30 декабря 2010-го и так далее.

Сюжет

У всех частей франшизы «Три богатыря» есть сквозной сюжет: в первых фильмах показано становление героев, обретение друзей и вторых половинок. В следующих частях их отношения развиваются. Наконец в ленте «Три богатыря и свет клином», которая вышла в кино в конце 2025 года, у Алеши Поповича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и их жен появляются дети:

у Добрыни Никитича и Настасьи — близнецы Аленка и Федор;

у Алеши Поповича и Любавы — дочь Марья;

у Ильи Муромца и Алены — сын Иван Ильич.

По сюжету, гуси-лебеди похищают детей богатырей прямо из-под носа у их отцов. Богатыри идут в погоню, не подозревая, что попали в ловушку: похищение — часть плана, который должен отвлечь их от более серьезной угрозы государству.

«Гуси-лебеди» — первый фильм франшизы, где в центре сюжета оказываются дети богатырей.

Пока богатыри мчатся по следу похитителей, конь Юлий и Князь Владимир пытаются разобраться в происходящем и предотвратить беду. Кроме того, в «Гусях-лебедях» появится новый антагонист — ворон-чародей. Он умеет превращаться в любого зверя и владеет темным заклинанием «Тень крыла», погружающим землю во мрак. Его цель — лишить богатырей силы, ведь их мощь подпитывается солнечным светом. Героям предстоит сразиться с вороном, вернуть детей домой и применить смекалку против Бабы-Яги и Кощея.

Некоторые СМИ предполагают, что «Три богатыря и гуси-лебеди» станут переходным проектом.

Создатели

У «Трех богатырей» нет постоянного режиссера, который снимает все картины подряд: над разными частями трудились разные постановщики. Федор Дмитриев, возглавивший производство новой картины, и вовсе дебютирует в «богатырской» франшизе. До этого он был постановщиком мультсериалов «Лунтик и его друзья» и «Барбоскины» — для обоих проектов он также писал сценарий.

Сценарий для «Гусей-лебедей» написал Александр Боярский, работавший почти над всеми фильмами франшизы и вообще практически над каждым проектом студии «Мельница» (в некоторых мультфильмах он еще и озвучивал отдельные роли). Он же выступил продюсером картины в паре с Сергеем Сельяновым.

Ожидается, что к своим ролям вернутся и актеры озвучивания:

Дмитрий Быковский-Ромашов — Илья Муромец;

Валерий Соловьев — Добрыня Никитич;

Олег Куликович — Алеша Попович;

Мария Цветкова-Овсянникова — Аленушка, жена Ильи Муромца;

Юлия Зоркина — Настасья, жена Добрыни Никитича;

Лия Медведева — Любава, жена Алеши Поповича;

Сергей Маковецкий — Владимир, Князь Киевский;

Дмитрий Высоцкий — конь Юлий.

Сюжет предыдущих частей франшизы

«Алеша Попович и Тугарин Змей»

Год выхода: 2004.

Режиссер: Константин Бронзит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.

Алеша Попович пытается спасти Ростов от нашествия Тугарина Змея — злодея, который вывез все золото из города в качестве дани. Чтобы вернуть себе честное имя, народу — честно нажитое имущество, а родине — свободу, Алеша отправляется в путешествие. Помогают ему одолеть врага говорящий конь Юлий, кроткая девушка Любава, ее бабуля и дядька Тихон.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч»

Год выхода: 2006.

Режиссер: Илья Максимов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.

Князь Киевский узнает, что его любимая племянница Забава влюблена в простого гонца Елисея и планирует сбежать с ним из столицы. Недовольный этим, он посылает Елисея на задание, а Забаву собирается выдать замуж за хитрого и жадного купца Колывана. С помощью Змея Горыныча они подстраивают похищение девушки, а Елисей с Добрыней, который вообще-то дружит с Горынычем, отправляются на ее поиски.

«Илья Муромец и Соловей-Разбойник»

Год выхода: 2007.

Режиссер: Владимир Торопчин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.3.

Искусный мошенник Соловей-Разбойник похищает киевскую казну и коня Ильи Муромца Бурушку. Князь просит Илью вернуть украденное. Вместе они отправляются в Царьград, где их ждет император Василевс. В пути героев сопровождает журналистка Аленушка — она хочет написать рассказ об Илье, но тот наотрез отказывается брать девушку с собой.

«Три богатыря и Шамаханская царица»

Год выхода: 2010.

Режиссер: Сергей Глезин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.

Шамаханская царица мечтает вернуть себе молодость и красоту, но для совершения магического обряда ей нужны слезы тысячи красавиц. Проблема в том, что всех красавиц в своем царстве она давным-давно уничтожила. Тогда царица решается на обман Киевского Князя. Она привозит в столицу Руси волшебное зеркало, которое околдовывает Владимира, и тот по велению новой возлюбленной заставляет подданных участвовать в конкурсе плакальщиц. Богатыри теперь действуют сообща и вместе пытаются расколдовать Князя.

«Три богатыря на дальних берегах»

Год выхода: 2012.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.7.

Купец Колыван, с которым на родине после событий прошлых фильмов никто не хочет иметь дела, возвращается в Киев, переодевшись немецким купцом. В столице он втирается в доверие к Князю Владимиру и тот, поддавшись на манипуляции Колывана, начинает вводить в стране западные порядки. Но купцу грозит разоблачение — скоро в Киев должны вернуться три богатыря. Чтобы избавиться от этой угрозы, Колыван с помощью Бабы‑Яги отправляет Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца на далекий остров в океане. А Баба‑Яга тем временем создает клонов богатырей и с их помощью вместе с Колываном захватывает власть в Киеве.

«Три богатыря. Ход конем»

Год выхода: 2014.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.9.

Конь Юлий случайно подслушивает разговор бояр и решает, что они готовят заговор против Князя Киевского. Как назло, богатыри заняты другими делами, Змей Горыныч в отпуске за границей, а княжеского войска в городе нет. Тогда Юлий вместе с Князем бегут из столицы, чтобы разыскать Алешу, Илью и Добрыню. По дороге конь попадает в беду, а Владимир проигрывает княжество волшебному Дубу.

«Три богатыря и Морской царь»

Год выхода: 2016.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5.8.

Уже полгода богатыри сидят без дел, скучают и теряют силы. Вернуть им способности якобы может зуб дальнего родича Змея Горыныча. Зуб нужно раздобыть в Китае — туда герои и отправляются. Князь с конем Юлием тем временем пускаются в путешествие за сокровищами Морского царя. Однако осьминожиха Брунгильда утаскивает Юлия на дно. Там говорящий конь встречается с царем Эдуардом и рассказывает ему о красавицах, живущих в Киеве. Озабоченный женитьбой царь решает затопить столицу княжества.

«Три богатыря и принцесса Египта»

Год выхода: 2017.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0.

В канун Нового года к Алеше Поповичу приходит Дурило — «запасной» тринадцатый месяц, недовольный своим второстепенным положением. Выясняется, что три тысячи лет назад Дед Мороз установил равновесие между жарой и холодом, разделив год на 12 месяцев. Дурило, который в прошлом был учеником зимнего волшебника, хочет теперь стать главным месяцем и устроить на Земле вечное лето. Для этого он крадет посох и сани Деда Мороза, имитирует похищение жен богатырей и, притворившись зимним волшебником, заманивает Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича в Египет — туда, где под пирамидой спрятана Чаша равновесия, управляющая сменой времен года. Задача героев — не допустить, чтобы планы Дурила сбылись.

«Три богатыря и Наследница престола»

Год выхода: 2018.

Режиссер: Константин Бронзит.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2.

Князь Киевский внезапно заболевает и решает назначить наследницу престола — свою племянницу Забаву, которая вместе с мужем Елисеем учится в Царьграде. Опасаясь, что враги воспользуются слабостью Руси, Князь поручает трем богатырям привезти Забаву и Елисея обратно в Киев, а заодно просит сохранить его болезнь в тайне.

«Конь Юлий и большие скачки»

Год выхода: 2020.

Режиссеры: Дарина Шмидт и Константин Феоктистов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.

Первый фильм из «богатырской» франшизы, посвященный не Алеше, Добрыне и Илье, а коню Юлию — именно он здесь главный герой. Юлий влюбляется в кобылу по кличке Звезда Востока — собственность султана Рашида. Жениться на такой знатной особе может только кандидат равного статуса, так что конь просит Киевского Князя стать его сватом. Князь отказывается, и тогда Юлий отправляется во владения султана Рашида, чтобы поучаствовать в Больших скачках.

«Три богатыря и Конь на троне»

Год выхода: 2021.

Режиссер: Дарина Шмидт, Константин Феоктистов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Князь Киевский и конь Юлий отправляются за грибами подальше от столичной суеты. Во время прогулки они натыкаются на волшебный цветок, посаженный Бабой‑Ягой. Растение меняет героев местами — Юлий в теле Князя оказывается во дворце, а Князь в теле Юлия попадает к крестьянам и работает в поле. Юлий тут же начинает реформы: обустраивает опочивальню свежим сеном и решает превратить Киев в туристический центр, чтобы привлечь богатых заморских гостей. Князь же, едва избежав участи пойти на колбасу, спешит в столицу, чтобы разыскать Юлия и вернуть все на свои места.

«Три богатыря и Пуп Земли»

Год выхода: 2023.

Режиссер: Константин Феоктистов.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.0.

Змей Горыныч случайно находит в лесу детеныша динозавра, попавшего в их эпоху через Пуп Земли — таинственный портал сквозь время. Горыныч хочет вернуть малыша в его время, а конь Юлий, узнав о портале, загорается идеей обогатиться с его помощью. В результате Юлий, Алеша Попович и Князь Киевский случайно проваливаются в далекое прошлое — мир, где обитают динозавры и первобытные люди.

«Три богатыря. Ни дня без подвига»

Год выхода: 2024.

Режиссер: Александра Шоха, Екатерина Салабай.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.

Первый альманах в истории франшизы. Фильм состоит из трех независимых историй. В первой Алеша Попович после удара по голове неожиданно становится ученым. Во второй — у Князя Киевского похищают корону, а расследование поручают Алеше Поповичу. В третьей Илья Муромец впадает в апатию и отказывается вставать с печи. Чтобы разбудить богатыря, друзья проникают в его сон.

«Три богатыря. Ни дня без подвига 2»

Год выхода: 2025.

Режиссер: Екатерина Салабай.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.

Вторая часть мульт-альманаха тоже состоит из трех новелл. В первой император Византии Василевс приезжает в гости в Киев и, впечатлившись умом коня Юлия, выкупает его в качестве воспитателя для своего сына Леонида. Во второй — разбойники маскируются под послов из европейских держав, чтобы обокрасть Князя. Юлий раскрывает их замысел, но сам временно лишается дара речи. В третьей — конь Юлий, увлекшись алхимией, случайно превращает Князя в комара и отправляется на поиски противоядия.

«Три богатыря и свет клином»

Год выхода: 2025.

Режиссер: Дарина Шмидт.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.

Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович готовятся к важному событию — их жены вот-вот должны родить наследников. Насладиться семейным счастьем героям не удается: на горизонте появляется гигантская туча, грозящая навсегда затмить солнце и погрузить мир в вечную тьму. Оставив беременных жен, богатыри отправляются выяснять природу зловещего явления и искать способ остановить надвигающуюся катастрофу.