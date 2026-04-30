Раскрыта информация о следующем проекте режиссера «Глазами пса»

Издание Deadline раскрыло информацию о следующем проекте режиссёра Бена Леонберга — автора популярного хоррора «Глазами пса», снятого от лица собаки. Теперь он работает над фильмом Follod Mode («Режим преследования»).

Особенностью новой ленты станет то, что она будет снята целиком с помощью беспилотных дронов. По словам постановщика, современные технологии могут вызывать тревогу и именно это он хочет продемонстрировать в картине.

«Распространение технологии беспилотных летательных аппаратов привнесло в повседневную жизнь пугающую новую уязвимость — любой, у кого есть дрон, может стать подглядывающим, сталкером или того хуже. Именно эта тревога лежит в основе нашего фильма».

«Режим преследования» пока не имеет даты выхода. Картина расскажет о подростках, которые сбивают дрон с камерой. На беспилотнике они находят записи, где показаны жестокие убийства. Теперь герои постараются разоблачить маньяка.