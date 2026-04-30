Опубликованы кадры фильма «День разоблачения»

Издание Entertainment Weekly представило мрачные кадры фильма «День разоблачения». На них представлены актёры Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец») и Эмили Блант («Тихое место»), а также инопланетный корабль.

Сюжет картины развернётся в наше время и расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли в ленте, помимо О'Коннора и Блант, исполнили Колман Доминго («Синг-синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и другие актёры.

«День разоблачения» выйдет в мировом прокате 12 июня. Режиссёром выступил культовый постановщик Стивен Спилберг. Композитором ленты стал Джон Уильямс, автор саундтрека к «Гарри Поттеру», «Звёздным войнам» и многим другим популярным франшизам. Это уже 30-е сотрудничество музыканта и Стивена Спилберга.