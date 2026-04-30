Стало известно, будет ли у возрожденного сериала «Клиника» продолжение

Телеканал ABC сообщил о продлении комедийного сериала «Клиника». Возрождённое шоу официально получит второй сезон.

Для всего проекта новые серии станут уже 11-м сезоном. Продолжение планируют выпустить в 2027 году. Ранее создатель проекта Билл Лоуренс поблагодарил фанатов «Клиники» за преданность сериалу и выразил надежду, что вновь поработает над новыми сериями.

10-й сезон «Клиники» завершился 16 апреля. Продолжение посвящено повзрослевшим героям, которые сталкиваются с новыми вызовами в медицине, стараясь сохранить свою дружбу. В сериале также появляются юные врачи, кем и были главные герои в первых сезонах оригинальной картины. Возрождённое шоу высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes оно получило 90% свежести от обозревателей и 95% от зрителей.