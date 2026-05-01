В Сети огромную популярность набрал ИИ-сериал о говорящих фруктах

Весной соцсеть TikTok захватили видео, в которых разыгрываются драмы с ожившими овощами и фруктами. В них Клубника происходили несчастья. Новые ролики создаются по правилам классических мыльных опер: в них есть герои и злодеи, интриги и предательства, а также неожиданные повороты, растягивающие историю на десятки серий. У видео с неверными Клубниками и Бананами уже миллионы поклонников по всему миру. Интернет-феномен добрался и до России: пользователи шутят на тему фруктов-изменщиков и придумывают свои сериалы с не менее закрученными сюжетами. В причинах популярности подобных видео разбиралась «Лента.ру».

«Это настоящее искусство»

«Закрой дверь и расслабься. Твой муж тебе доверяет», — сказал босс своей подчиненной, когда они остались вдвоем в офисе после работы. Сотрудница твердо решила: это последний раз, когда она изменяет супругу с начальником. Через несколько часов она вернулась домой и соврала мужу, что задержалась, потому что у нее были дела на работе. «Все закончилось, я хочу быть с тобой», — заверила его героиня.

Этот сюжет мог встретиться в очередной телевизионной мелодраме, но на самом деле действие разворачивается в TikTok-видео, где главными героями являются антропоморфные продукты. Босс — это Баклажан, а его подчиненная и ее муж — две Клубники. У них, как и у людей, есть голова, тело, руки, ноги и глаза. Они едят, спят, ходят на работу, занимаются сексом и совершают как хорошие, так и плохие поступки.

Вскоре Клубника узнала, что ждет ребенка — ее супруг был на седьмом небе от счастья. «Наш ребенок будет самой красивой клубникой!» — воскликнул он. Когда в больнице ему дали сына на руки, он не поверил глазам: малыш родился копией босса жены.

«Я клубника, ты клубника. Как у нас мог родиться баклажан?» — закричал муж. Скрывать измену с начальником больше не имело смысла. «Я совершила ошибку», — ответила Клубника сквозь слезы

Затем события становились все более фантастическими: муж влюбился в другую и выгнал неверную жену с ребенком на улицу. Клубника устроилась уборщицей, но ее зарплаты не хватало, чтобы прокормить сына, и тогда она решилась на преступление — ограбление банка. Ее поймали и посадили за решетку, после чего начались долгие судебные разбирательства. К списку персонажей вскоре добавились самонадеянный адвокат Лимон и парамедик Малина, влюбленный в главную героиню.

История Клубники состоит из 19 коротких видео, которые суммарно набрали почти 60 миллионов просмотров. В комментариях — сплошные восторги пользователей, которые признавались, что не могли оторваться от TikTok-мелодрамы. Одни писали, что им жаль мужа Клубники, другие сопереживали главной героине и винили во всем ее начальника.

«Босс злоупотреблял своей властью. Она всего этого не хотела», — заявила одна из зрительниц.

«Мне очень нравится это смотреть», «Пожалуйста, не заканчивайте этот сериал, я живу только ради него», «Самый лучший сериал на свете», «Это настоящее искусство», — гласили комментарии под роликами

«Я никогда больше не буду смотреть на фрукты и овощи как раньше»

В большинстве ИИ-видео с анимированной едой так или иначе обыгрывается тема измены. Например, в ролике, который посмотрели 1,6 миллиона раз, Морковь заметила пропажу мужа Кукурузы с пляжа и решила, что он ей неверен. На самом деле герой не захотел использовать солнцезащитный крем и из-за сильной жары превратился в попкорн. Когда он вернул себе прежний вид и пришел домой, то обнаружил, что его жена уже строит отношения с Огурцом.

В другом видео (2,5 миллиона просмотров) Яблоко заподозрил жену в неверности после того, как его сын спросил, почему он наполовину красный, хотя оба его родителя зеленые. Еще в одном ролике (2,6 миллиона просмотров) Клубника соблазнила бойфренда дочери и родила от него ребенка. Также популярным стало видео (1,5 миллиона просмотров), где Малина попросил акулу расправиться с супругой и ее любовником.

Истории с фруктами-изменниками, как правило, однотипны. Они обычно состоят из одной-трех серий. Несмотря на повторяющиеся сюжеты, TikTok-мелодрамы неизменно привлекают внимание пользователей.

«Кто вообще делает такие видео? Мне нужно их как можно больше», «Почему я всегда смотрю их до самого конца?» — оставили комментарии под роликами зрители

Успех этих ИИ-сериалов породил волну насмешек в Сети. Так, в одном ролике Клубника разразился гневной тирадой, когда узнал, что жена родила ребенка от него, а не от любовника.

«Вы что, издеваетесь надо мной? Как это произошло? Ты что, никогда не смотрела эти мультики о нас? Почему не Огурец, почему не Баклажан? У тебя действительно ребенок от меня? Твой босс вообще Банан! Я на 100 процентов был уверен, что у нас родится Банан!» — возмутился он.

А некоторые пользователи, насмотревшись роликов о продуктовых изменах, признались, что больше не могут относиться к продуктам по-старому. Один из них, стоя в супермаркете, пошутил, что «видит кучку изменщиков и лжецов». А блогер teddyfeuzing передумал брать клубнику из холодильника, потому что вспомнил, что в ИИ-видео она постоянно предавала близких: «Я не могу ей больше доверять».

«Я никогда больше не буду смотреть на фрукты и овощи как раньше», «Никогда не знаешь, что происходит в твоем холодильнике», — констатировали пользователи

Вскоре на мыльные оперы из TikTok начали снимать пародии. Например, блогерша Хейли Калил повторила историю о том, как Яблоко решила отомстить бойфренду Баклажану, которого она застукала целующимся с ее подругой. Героиня нашла на улице бездомного Огурца, привела его домой, отмыла, после чего вышла за него замуж. В результате Баклажан, который жил за счет Яблока, лишился денег и крыши над головой.

А TikTok-блогеры Грейс и Мэтт разыграли в реальности ролик о том, как Яблоко выгнал беременную жену за то, что она пустила газы в постели. «Что ты сделала, Вотермеллина? Уходи отсюда! Уходи отсюда, женщина с метеоризмом. Ты никогда не будешь матерью моего ребенка!» — рвал и метал фрукт. Героиня попала на улицу, но уже вскоре встретила Банана, который приютил ее у себя. Новый возлюбленный, узнав о проблемах Вотермеллины с кишечником, заявил, что любит ее такой, какая она есть.

В комментариях к пародиям пользователи шутили, что теперь люди отбирают работу у искусственного интеллекта.

«Это лучше, чем ИИ», «Я посмотрел это шесть раз», «Я очень сильно смеюсь, хотя не должна», — написали они

«Кому нужен Netflix?»

Настоящей сенсацией стал ИИ-сериал под названием «Остров любви с фруктами» (Fruit Love island), где восемь участников, представленных антропоморфными фруктами и ягодами, пытаются построить отношения и не выбыть из шоу. Страсти разгорелись уже в самом начале, когда Пина-Пина (Ананас) и Вотермеллина (Арбуз) не смогли поделить главного мачо проекта Бананито (Банан).

«Ситуация будет накаляться», — пообещала ведущая.

Первый выпуск шоу набрал в TikTok 35 миллионов просмотров и почти три миллиона лайков. В комментариях шли бурные обсуждения: зрители делились мнениями о том, какая пара будет самой крепкой, а также называли своих любимчиков и тех, кто им совсем не понравился.

«Мне очень интересно!», «Когда будет следующая серия?», «Бананито самый некрасивый», «Кому нужен Netflix?» — писали пользователи.

Герои «Острова любви с фруктами» сходились и расставались, плели интриги и строили козни на протяжении 22 выпусков. Успех был ошеломляющим — каждую серию посмотрели не менее десяти миллионов раз. Общее количество просмотров всех выпусков составило 300 миллионов, а лайков — 23 миллиона

Мультсериал, созданный нейросетью, — это пародия на популярное британское телешоу «Остров любви» (Love Island), в котором молодые люди пытаются найти вторую половинку. Как и в оригинальной передаче, судьбу ИИ-героев решали зрители — пользователи могли выбрать, кто из участников уйдет из проекта следующим, с помощью голосования, ссылка на которое была прикреплена к описанию профиля автора.

В любви к ИИ-сериалу признались многие тиктокеры.

«Пожалуйста, скажите мне, что я не одна, кто подсел на "Остров любви с фруктами"? Почему это лучше, чем оригинальное шоу "Остров любви"?» — поинтересовалась блогерша Натали Рейнолдс, на страницу которой подписано почти два миллиона пользователей.

А блогерша с ником nevaeh, за аккаунтом которой следят 862 тысячи человек, призвала выложить шоу на стриминговые площадки.

«Мне было скучно, и я решил немного полистать ленту и наткнулся на «Остров любви с фруктами». Я подумал: «Какого черта? Это же тупое дерьмо». И вот я уже посмотрел 15 серий. Какого черта?», — TikTok-блогер, KaisWithKai.

На фоне успеха «Острова любви с фруктами» стали запускаться другие ИИ-ремейки известных телешоу. Например, в версии «Холостяка» завидный жених Манго ищет себе невесту среди множества претенденток. А в TikTok-драме «Суд по вопросам отцовства» овощи и фрукты выясняют, кто является отцом ребенка. Эмоции бурлят и во фруктовой версии шоу «Испытания соблазном» (Too Hot to Handle), где участникам, запертым на одной вилле, запрещают целоваться и заниматься сексом.

«Помидорка — проститутка, помидор — олень рогатый»

ИИ-мелодрамы с фруктами и овощами пришли и в Россию и тоже полюбились пользователям. Популярным, в частности, стал выходивший в Instagram-аккаунте anipromt_ai сериал про Помидорку, которая родила ребенка от своего босса Моркови. Жена начальника узнала об этом и придумала план мести паре. Всего вышло 15 выпусков, каждый из них в среднем набрал около 1,5 миллиона просмотров.

В комментариях пользователи шутили, что нашли замену турецким сериалам.

«Мелодрамы вышли на новый уровень», «Вот и верь после этого помидорам», «Я эту помидорку гулящую вечером за ужином съем», «Вот как получаются овощи и фрукты гибридные, они изменяют друг с другом», «На хрена мне это смотреть? Помидорка — проститутка, помидор — олень рогатый, и все это мультфильм, пипец. А я смотрю с таким важным видом», — написали они.

Другим заметным проектом стал сериал про успешную бизнесвумен Хурмеллу, которая пытается завести ребенка с мужем, уличным музыкантом Грушаном. Против них строит козни коварный юрист Виш: он хочет разлучить пару и завладеть компанией героини. С каждой серией всплывают новые подробности, а персонажи раскрываются с неожиданной стороны.

История Хурмеллы насчитывает больше десяти серий, их суммарно посмотрели более десяти миллионов раз. Пользователи называют ИИ-сериал шедевром и восхищаются сюжетными поворотами.

«Самый интересный сериал», «Вот что должны показывать в кинотеатрах», «Когда переживаешь за жизнь Грушана и Хурмеллы больше, чем за свою», «Я не ем и не сплю в ожидании новой серии», «Хурмелла, только не беременей от Виша!» — писали в комментариях увлеченные зрители.

«Мы в детстве: смеемся над взрослыми, что они смотрят телеканал «Домашний». Мы, когда выросли: сериал про беременные фрукты», — Пользовательница Instagram с ником, a_kate7.

Автор мелодрамы про Хурмеллу и Грушана — ИИ-креатор Анастасия Цапенко, выкладывающая ролики под ником nastin.ai.film. В разговоре с «Лентой.ру» она заявила, что процесс создания сериала довольно трудоемкий. На одну серию длительностью около трех минут у нее уходит в среднем от 7 до 12 часов работы. Сначала она сочиняет сюжетную линию, пишет диалоги и придумывает крючок, который зацепит зрителей, после чего приступает к созданию ролика с помощью нейросетей.

Цапенко связывает успех ее сериала с тем, что в нем одновременно есть абсурд и драматические ситуации, которые могут случаться в реальной жизни.

«Это контент, который легко воспринимается, быстро вызывает эмоцию и удерживает внимание: за полторы-три минуты зритель получает завершенную историю с несколькими неожиданными поворотами», — сказала автор роликов про Хурмеллу и Грушана.

«Отличный способ отвлечься от всего, что происходит вокруг»

Один из самых частых вопросов, которым задаются поклонники ИИ-мелодрам, — почему они, будучи взрослыми людьми, не могут от них оторваться. «Люди любят захватывающие драматические истории. В любой форме», «Это отличный способ отвлечься от всего, что происходит вокруг», — предположили фанаты сериалов о фруктах.

Лингвист Адам Алексич же считает: истории о любви и изменах всегда интересны публике, даже если главными героями выступают не люди. Он также обратил внимание на то, что зачастую сгенерированные нейросетью сериалы выглядят плохо: персонажи могут менять облик несколько раз за одну серию, а предметы — внезапно исчезать и появляться из ниоткуда. Но низкое качество играет авторам контента на руку — оно, как ни странно, повышает вовлеченность пользователей, добавил эксперт.

Новозеландская писательница Анна Раути-Коннелл придерживается мнения о том, что такие ролики помогают на время забыть обо всех бедах, которые случаются в мире. «Мы думаем: да, отлично, я с удовольствием посмотрю, как Клубника заводит интрижку с Бананом, потому что я не хочу взаимодействовать с реальным миром», — отметила она и призналась, что сама подсела на видео о фруктах-изменниках.

«Думаю, что мы их [ИИ-видео с фруктами] смотрим, потому что у нас такой выбор: либо это, либо ты ложишься спать с мыслью, что завтра мир будет в огне», — Кэролайн Дири, автор контента в разговоре с The New York Times.

Научное объяснение популярности такого контента дали профессора Австралийского католического университета — психолог Тереза Дик и эксперт в области вычислительного интеллекта Ниуша Шафиабади. Они рассказали, что ИИ-видео цепляют людей своей непредсказуемостью и эмоциональным накалом: за считаные секунды комедия сменяется трагедией и наоборот. В результате пользователи подсаживаются на такие ролики.

Дело в том, что во время просмотра ИИ-драм у человека выделяется гормон дофамин, который отвечает за удовольствие. Даже если пользователь наткнулся на видео, которое ему не понравилось, он все равно продолжит листать ленту, помня, что такой контент ранее приносил ему удовольствие. В этом ленты в TikTok и других соцсетях похожи на игровые автоматы, которые тоже выдают непредсказуемые результаты, уточнили Шафиабади и Дик.

«Мы деградируем»

В то же время у видео с Клубниками и Бананами, предающими друг друга на каждом шагу, есть противники. Они называют такие ролики нейрослопом, или просто слопом (от английского словосочетания AI slop), то есть низкокачественным контентом, который не имеет смысла и не несет никакой пользы. Авторов ИИ-драм также обвиняют в том, что они эксплуатируют примитивные темы, чтобы привлечь внимание, и нормализуют токсичные отношения и измены.

«Миллиарды замечательных книг есть в библиотеках, тысячи потрясающих фильмов и телешоу доступны в один клик, но вместо этого вы смотрите "Остров любви с фруктами"», — возмутилась пользовательница соцсети X c ником burryishere. «Это какая-то безумная фетишистская хрень. Почему эти фрукты все время беременные? К черту ИИ и всех, кто считает этот слоп захватывающим», — написала JeremysRevival.

«Неужели вам всем нравится эта дрянь?», «На самом деле мы умерли в 2020 году (намек на пандемию коронавируса, унесшую жизни миллионов людей — прим. «Ленты.ру»), и это ад», «Мы деградируем», — сердились критики

Алексич, побеседовавший c несколькими создателями таких видео, отметил, что в большинстве случаев их цель — не придумать интересную историю, а набрать как можно больше просмотров. При этом, как указал лингвист, авторы контента могут не заморачиваться с моральным посылом и специально создавать ролики, которые будут вызывать у зрителей исключительно негативные чувства — гнев, страх или печаль.

Видео со спорным содержанием действительно довольно много в TikTok. Миллионы просмотров набрал ролик, в котором Клубника стала жертвой изнасилования и вскоре узнала, что беременна. В отчаянии она пришла к насильникам и попросила помочь ей с деньгами, но те отказались. После рождения двойни героиня встретила мужчину мечты и, чтобы дети не помешали ее личному счастью, она сбросила их со скалы в море. «Прощайте, засранцы!» — крикнула мать им вслед.

В другом видео Морковь, работавшая служанкой, ударила сковородой жену хозяина и приготовила из нее блюдо, которое подала на обед. В еще более жутком ролике Ананас вырвал глаза у маленького ребенка, после чего сам лишился зрения. Сплошное насилие царило и в видео, в котором Манго жестоко убили на глазах у ее сына. В итоге ребенок решил отомстить преступнику и зарезал его на парковке.

Подобные ролики вызывают в основном негодование, однако даже такая реакция приносит пользу их создателям, заявил профессор кафедры управления информационными технологиями Университета Торонто Метрополитен Анатолий Грузд. Если пользователи оставляют комментарии, в том числе негативные, алгоритмы расценивают видео как интересное и начинают показывать его большему числу людей.

«Им [авторам контента] нужно, чтобы вы поставили лайк, написали комментарий, причем неважно, критикуете вы или хвалите. Им нужно ваше внимание», — Анатолий Грузд, профессор кафедры управления информационными технологиями Университета Торонто Метрополитен.

При этом все же не весь ИИ-контент с анимированными фруктами одинаковый. Есть ролики, которые спекулируют на насилии и изменах только для привлечения внимания, а есть видео действительно содержательные и увлекательные, авторы которых дают волю воображению. Это подтвердила и автор роликов про Хурмеллу Анастасия Цапенко.