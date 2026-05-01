Теннисистка высказалась о сериале «Первая ракетка»

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова посетила премьеру сериала «Первая ракетка», которая прошла 29 апреля в Москве в знаменитом кинотеатре «Художественный».

«Несмотря на плотное расписание, не смогла пропустить дебют моего друга Фёдора Бондарчука в теннисе. Правда, не на корте. Вчера в «Художественном» состоялась премьера сериала «Первая ракетка». Мне, конечно, очень приятно, что мой любимый вид спорта вызывает так много интереса и становится всё популярнее! Первую серию я уже посмотрела и советую вам», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.

В сериале снялись такие известные актёры, как Данила Козловский, Светлана Иванова, Полина Гухман, Павел Ворожцов.