Вышел долгожданный фильм «Дьявол носит Prada 2»

Долгожданный фильм "Дьявол носит Prada 2" (The Devil Wears Prada 2) - сиквел культового фильма 2006 года о мире глянцевой журналистики и высокой моды - вышел в мировой прокат 1 мая 2026 года.

© Российская Газета

Снятый режиссером Дэвидом Фрэнкелом, он длится два часа. К своим ролям вернулись Мэрил Стрип - она играет законодательницу мод, своенравную Миранду Пристли и Энн Хэтэуэй - она играет Энди Сакс - секретаршу Миранды, для которой пришла пора двигаться дальше в своем развитии. Эмили Блант играет Эмили Чарльтон. А Стэнли Туччи - Найджел, правая рука Миранды. Также в фильме появились новые герои, например, Кеннет Брана сыграл мужа Миранды.

По сюжету второго фильма редактор модного журнала Runway Миранда Пристли борется за рекламные контракты со своей бывшей помощницей Эмили Чарлтон, ныне руководительницей конкурирующего издания. Пока печатные СМИ переживают кризис, Миранда готовится уйти на пенсию... Энди Сакс возвращается в редакцию Runway, чтобы помочь Миранде пережить непростые времена. Однако у Энди есть и свой интерес в этой истории - ей предлагают написать книгу-разоблачение о бывшей начальнице. Основой для сценария фильма послужил роман-продолжение Лорен Вайсбергер "Месть носит Prada: дьявол возвращается", хотя создатели не стали строго следовать оригиналу. Кстати, первый фильм также основан на книге той же писательницы, и в нем также большие отступления от оригинальной версии.

Съемки продолжения начались в июне 2025 года в Нью-Йорке. Действие картины разворачивается в Италии - зрителей ждут сцены, снятые в Милане и на озере Комо. Для саундтрека к картине Леди Гага и Doechii специально записали оригинальную песню "Runway".

Промотур картины был более чем грандиозным: Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй в модных нарядах разгуливали на ведущих мероприятиях в разных странах. В это время особо острые на язык критики уже критиковали трейлеры будущего фильма - а их вышло два. Появлялись новые факты о фильме - так стало известно, что Мэрил Стрип вообще не хотела сниматься еще в первом фильме, но ее уговорили.

После светской премьеры картины - она состоялась в Нью-Йорке в конце апреля - последовали первые отзывы. Голоса критиков разделились. Некоторые отмечали актерский состав, остроумный сценарий и хорошо воссозданную атмосферу мира глянца. Другие считали, что сюжет не блещет оригинальностью, а фильм называли слабой копией оригинала. Также высказывались претензии, что фильм чересчур активно эксплуатирует первую часть. Впрочем, игрой Мэрил Стрип все остались довольны.