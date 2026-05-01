Когда фильм «Берлинский герой» выйдет онлайн

Трейлер и дату премьеры фильма «Берлинский герой» (Der Held vom Bahnhof Friedrichstrasse) обнародовали 30 апреля 2026 года онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда». «ИнтерМедиа» напоминает, что это последняя завершенная работа немецкого режиссёра Вольфганга Беккера, более всего известного по фильму «Гудбай, Ленин!». Главные роли исполнили Чарли Хюбнер, Даниэль Брюль, Кристиана Пауль, Юрген Фогель, Петер Курт и другие.

Главный герой Михаэль Хартунг (Хюбнер) - владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге — в Рейхсбане, — Михаэль якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Соблазнившись щедрым гонораром, Михаэль подтверждает эту историю, хотя правдива она лишь отчасти. Неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в Бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения, и Михаэль готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное — любовь и уважение близких.

Российская премьера «Берлинского героя» состоялась на закрытии 48-го Московского международного кинофестиваля.

<img class="" src=""/>

Зрительская премьера в Okko состоится 5 мая.