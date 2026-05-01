1 мая 2026 года завершился второй сезон сериала «Монарх: Наследие монстров». Последний, 10-й эпизод ленты про Годзиллу вышел на Apple TV.

События второго сезона развернулись во «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

Первый сезон «Монарха: Наследие монстров» завершился в начале 2024 года. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, приняв тот факт, что монстры существуют. Главные роли в сериале исполняют Анна Саваи («Сёгун»), Кирси Клемонс («Флэш»), Курт Рассел («Омерзительная восьмёрка») и другие актёры.