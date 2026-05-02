Рецензия на фильм «Своя в доску»

Из кинотеатра вы выйдете с улыбкой.

© Чемпионат.com

У меня двое детей. Они замечательные и любимые, но иногда выдают фразы, от которых хватаешься за сердце. «Не хочу идти в школу, хочу быть киберспортсменом!» «Зачем учить литературу, если блогеру она ни к чему?»

Иногда пытаюсь объяснять: шанс зарабатывать игрой в CS такой же низкий, как пробиться в «Арсенал», пиная мяч в балашихинском дворе. И сомнительных блогеров слишком много, миру нужны образованные и культурные. Однако чаще реагирую с возмущением в духе «Выкинь эту ерунду из головы и делай уроки».

Вот только подобные выпады создают стену. Ты можешь сколько угодно быть прав, но для ребёнка однажды станешь человеком не в теме, с которым бесполезно говорить. Именно этот сложный вопрос и исследует «Своя в доску». Если вы тоже родитель, то вам стоит его посмотреть.

«Своя в доску»: главное о фильме

Название: «Своя в доску».

«Своя в доску». Автор: Илья Лебедев.

Илья Лебедев. Актёры: Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк и другие.

Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк и другие. Дата выхода: 14 мая 2026 года.

14 мая 2026 года. Жанр: комедия, драма.

комедия, драма. Страна: Россия.

«Своя в доску»: где смотреть?

Показы в России начнутся 14 мая. Цифровая версия выйдет ориентировочно летом.

На скейте, но не про скейт

Алла — трижды учитель года, серьёзный человек и одинокая мать, которая поздно возвращается домой и жизнью сына толком не интересуется. Главное, чтобы он победил на олимпиаде по физике и поступил в престижный институт. Всё остальное не так уж и важно. У Аллы всё вроде бы под контролем — пока сын не говорит: «Пожалуй, брошу школу и стану профессиональным скейтером». В смысле бросишь? В смысле скейтером? Что за глупость!

Однажды перепалка строгой мамы и энергичного сына заканчивается комичным спором. Если Алла за два месяца освоит скейт и успешно выступит на соревнованиях, то сын пойдёт в физтех. Если нет, то будет и дальше гонять на доске.

«Своя в доску» — лёгкий фильм, который не метит в высокое искусство. В нём нет многогранного сюжета, сложных персонажей и туманных метафор. Зато есть одна важная и толково поданная мысль.

Сравнение покажется диким, но я бы назвал «Свою в доску» позитивной версией «Переходного возраста». Авторы британского сериала задавались вопросом: «Почему дети совершают плохие поступки и как этого избежать?» Ответ нашёлся в контакте, который рождается из совместно проведённого времени, общих увлечений и искреннего интереса к хобби вроде того же скейта.

Пока ты на одной волне с ребёнком, он поделится болью, сомнениями, плохими мыслями. Но если связь утеряна, то о проблемах ты узнаешь поздно — и, возможно, не успеешь помочь.

Алла в начале фильма — тот самый человек, которому страшно рассказывать о скейте. Для сына она словно инопланетянин, и общаться с ней бессмысленно. Потому что доска окажется в реке, из дома больше не выпустят, за ужином будут лишь строгие взгляды и упрёки. При этом чинить отношения никогда не поздно, поэтому героиня ввязывается в авантюру и действительно встаёт на скейт. И со временем замечает: приятно, когда четыре колеса катят тебя по земле, а ветер дует в лицо.

«Своя в доску» не фокусируется на скейте и даже не намекает, что наивные мечты всегда сбываются. Нет, не надо бросать школу и ставить будущее на чёрное зеро. Однако убивать контакт с ребёнком, уходя в суровое отрицание, – тоже плохая идея.

Мысль простая, но мамы и папы сами знают, насколько легко о ней забыть и вместо родителя стать надзирателем. Напоминать о подобном важно. Так драмеди «Дорогая, я больше не перезвоню» напоминала о счастье жить. А «К себе нежно» — о том, что не надо быть к себе слишком строгим. Тем временем «Своя в доску» говорит о проблемах отцов и детей.

Говорит, к слову, чувственно. Здесь стильный визуал, аккуратная подача, много эмоциональных сцен и отменная актёрская игра. Ольга Лерман убедительно отыграла строгого человека, который открывает новый мир и меняется. Тимофей Кочнев в очередной раз проявил талант: недавно он душераздирающе слетал с катушек в военной драме «Семь вёрст до рассвета», а теперь стал настойчивым и безалаберным подростком, мечтающим лишь о доске.

С сеанса выходишь в приподнятом настроении и с обещанием быть более понимающим родителем. Идея наверняка выветрится, но пока ещё в голове. Поэтому сегодня я с усилием отложил работу и рубился с сыном в Fortnite. Дела и подождать могут, а вот связь бесценна.

«Своя в доску»: стоит ли смотреть?

Фильм наивный и предельно простой, однако я бы всем родителям посоветовал его посмотреть. Потому что даже банальные слова, сказанные в нужный момент, могут напомнить о важном и починить что-нибудь в жизни. Особенно если произнесли их красиво и с нужным настроением. «Своя в доску» именно это и делает.

Оценка «Своей в доску» — 7,5 из 10.

Понравилось

Трогательная история о детях и родителях.

Отличная актёрская игра.

Приятный визуал.

Не понравилось