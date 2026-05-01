Опубликован первый постер фильма «Акулы в Париже 2»

Появился первый постер фильма «Акулы в Париже 2» — премьера в 2027 году
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил первый постер продолжения фильма «Акулы в Париже» в честь старта съёмок. Премьера фильма состоится в 2027 году.
События сиквела развернутся спустя три года. Согласно синопсису, главным героям предстоит узнать, откуда взялись акулы.
Режиссёром второй части стал Александр Ажа, известный по фильмам «У холмов есть глаза», «Зеркала» и «Капкан». Беренис Бежо, в свою очередь, вновь сыграет морского биолога, противостоящего мутантам-хищникам.
Оригинальная картина вышла в 2024 году и стала одним из самых просматриваемых фильмов на платформе. Сюжет рассказывал о появлении гигантской акулы в водах Сены накануне соревнований по триатлону.