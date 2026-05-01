Стартовал сериал «Приговор»

1 мая состоялась премьера сериала «Приговор». В онлайн-кинотеатре «Кион» и на телеканале НТВ уже доступны для просмотра 4 эпизода из 10.

«Приговор» расскажет историю Саввы — он выходит на свободу, проведя в тюрьме больше 20 лет за убийство, которого не совершал. Сперва герой намерен завязать с криминалом, однако его шантажируют и втягивают в местные разборки. Савва отправляется мстить обидчикам, не зная всей правды о собственном прошлом.

Главные роли в сериале сыграли Антон Васильев («Сводишь с ума»), Игорь Верник («Золотое дно») и Григорий Верник («Игры»). Режиссёром выступил Денис Карышев («Киллер»).