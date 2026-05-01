Семейное фэнтези с Эндрю Гарфилдом: о чем фильм «Вверх по волшебному дереву»

7 мая на экраны выходит семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Эта сказка снята режиссером Беном Грегором по мотивам серии книг Энид Блайтон «Истории волшебного дерева». Подробнее о фильме — в материале «Вечерней Москвы».

Энид Блайтон написала более 700 книг, которые разошлись по миру тиражом свыше 600 миллионов копий и были переведены более чем на 90 языков. По оценке ЮНЕСКО, ее произведения до сих пор остаются самыми переводимыми в мире. Главный посыл произведений — это исследование детьми окружающего мира, его тайн и красоты.

Эту идею мы видим и в фильме. Семья Тима (Эндрю Гарфилд) и Полли (Клэр Фой) с тремя детьми — Бэт, Джо и Фрэн — переезжает из Лондона в деревню. Им приходится поселиться в сарае-ферме из-за финансовых трудностей.

Отец увлекается выращиванием помидоров и мечтает создать собственный соус, а мать пытается поддержать мужа, но волнуется за будущее семьи.

Дети по-разному реагируют на переезд. Младшая Фрэн (Билли Гадсдон) обнаруживает в лесу огромное волшебное дерево. Забравшись на него, она находит проход в Волшебное королевство. Этот мир населен феями, эльфами, Луноликим (Нонсо Анози) и Кастрюльным Человеком (Дастин Демри-Бернс). В этом волшебном месте возможно все: полеты на автобусах, дома из шоколада, а еще зелья, исполняющие желания.

Старшая дочь — Бэт (Далила Беннетт-Карди) — полная противоположность Фрэн. Она материалистка, скучает по интернету и соцсетям и мечтает вернуться в цивилизацию. Однажды она жалуется бабушке, которая решает «помочь» внучке: выкупить лес и построить на его месте цифровой курорт с идеальным Wi-Fi. Теперь детям и их новым волшебным друзьям предстоит доказать взрослым, что чудеса и природа важнее лайков и гаджетов.

Эндрю Гарфилд играет роль отца — Тима. Он выбирает камерную, теплую интонацию для своего персонажа. Гарфилд, которого многие знают по роли Человека-паука, здесь показывает умение создавать более интимные и человечные образы. Его персонаж становится эмоциональным центром истории. Тим очень хочет быть примерным отцом, но часто допускает обидные промахи.

Думаю, это чувство знакомо каждому родителю, — говорит Гарфилд. — Тим пребывает в некоторой растерянности, ведь он видит, что его дети не отрываются от экранов ни днем, ни ночью. И он не знает, как их отвлечь от гаджетов. Он изо всех сил пытается найти общий язык с детьми и помочь им подружиться друг с другом, но, кажется, удача не на его стороне.

Актерский ансамбль сложился весьма органично. Его партнерша по фильму — Клэр Фой — играет женщину, которая пытается сохранить семью и веру в мужа. Ее героиня — мать-инженер, которая активно участвует в преображении дома: быстро и талантливо проектирует теплицу, налаживает водопровод.

Мне еще не доводилось играть в фильмах для семейной аудитории, — признается Клэр Фой. — Когда я читала сценарий, то много смеялась и узнавала себя в героях, ведь у меня тоже есть ребенок. В фильме много шуток, которые оценят не только дети, но и взрослые.

Опытная Ребекка Фергюсон (франшизы «Дюна» и «Миссия невыполнима») исполняет роль коварной и опасной мадам Хлыст, директора школы-замка.

Играть в фильмах для всей семьи всегда очень ответственно, да и не так много там ролей для взрослых актеров, — говорит актриса. — А уж отрицательного героя воплощать на экране вдвойне приятно, ведь можно поизучать темные уголки собственной души.

Обаятельная Никола Кохлан (фея Ниточка) предстает как волшебница, которая первой встречает детей на дереве. Ее персонаж — настоящая фея из детских книг: сияющая, немного наивная, очень добрая.

Я в восторге от Ниточки, — признается Кохлан. — Она не перестает удивляться чудесам окружающего ее мира и искренне любит свои родные края. Ее окружают почти что одни персонажи мужского пола, так что мне было ее забавно играть. Думаю, когда она знакомится с ребятами, ей хочется с ними поиграть и повеселиться, ведь в них столько детской непосредственности.

Услышим мы в картине и Джуди Денч, которая озвучивает умный холодильник — и это звучит так величественно, как только можно себе представить.

Роль Месяца, милого круглолицего обитателя волшебного дерева, досталась Нонсо Анози. Дженнифер Сондерс играет роль Бабули, невероятно забавной и бойкой, как и все ее герои. Марку Хипу, знакомому зрителям по своим эксцентричным персонажам, досталась роль мистера Ум-Бум-Бума. Ну а трех «всезнайцев», которые уверены, что обладают уникальными знаниями (на самом деле — нет), играют сэр Майкл Пэйлин, Саймон Расселл Бил и Ленни Генри.

И дети в картине очень разные: младшая Фрэн получилась живой и мечтательной. Бэт, самая старшая из детей, в начале фильма ведет себя как типичный упрямый подросток, но по ходу сюжета она понимает, какое это чудо — иметь любящую семью. Средний брат девочек Джо, «сладкий и добрый» мальчик, не мыслит своего существования без виртуальной реальности, но в конце концов осознает, что насыщенная яркая жизнь ждет его вовсе не на экране гаджета, а за порогом дома.

Основной смысл истории, как вы понимаете, весьма актуален. Это цифровой детокс и зависимость от технологий. Переезд в деревню становится попыткой отказаться от гаджетов и найти радость в реальном мире, но сюжет показывает, что даже волшебное дерево с его аттракционами, увы, не так уж сильно отличается от компьютерных игр.

Налицо тут и конфликт поколений. Старшая дочь Бэт олицетворяет поколение, привязанное к цифровым технологиям, а родители и младшая сестра стремятся к более традиционному образу жизни. Но, несмотря на разногласия, семье приходится объединиться, чтобы спасти волшебное дерево и друг друга.

Важный момент — вера в чудеса. Да, не в Бога, а именно в чудо. Поэтому отец Тим и становится эмоциональным центром истории. Его персонаж верит в чудеса и учит этому детей. Поэтому нравственный посыл фильма все-таки сомнителен: кажется, что главное в этой истории — важность семьи, но спасают ее не любовь и преданность родителей, а дерево с аттракционами.

Причем магическое дерево выглядит весьма искусственно. Волшебные миры на дереве изображены как нарочито театральные декорации: много деталей, ярких красок, бутафорских конструкций, которые напоминают сказочный спектакль.

Мир чудес не скрывает свою искусственность, отчего кажется еще более волшебным. Реальность же изображена плавно, без резких движений: просто фиксация быта и каждодневных усилий родителей.

Сцены внутри деревянного дома показаны в теплых, чуть желтоватых тонах благодаря керосиновым лампам и свечам. Так возникает ощущение уюта и радости.

Да, конечно, в фильме сюжет завязывается вокруг волшебного дерева, — говорит режиссер Бен Грегор. — Но не меньше магии таят в себе и простые цветы и растения, которые мы видим каждый день. Прогулка по лесу — это уже настоящее чудо. Время в кругу семьи — это волшебство. Просто отложите в сторону телефон — и вы увидите, сколько всего неизведанного и прекрасного нас окружает.

Композитор Изабелла Саммерс написала музыку, которая подчеркивает многогранность происходящего, добавляя волшебства и динамики. Однако один из музыкальных номеров напоминает вдруг о мюзикле, что размывает жанровые границы. Впрочем, в фильме есть явные отсылки и к «Волшебнику страны Оз» (1939 год), и к «Властелину колец» (2001 год).

В фильме, как и в книге, нет злодеев в традиционном понимании и нет детективной сюжетной линии. Получился настоящий гимн любознательности, искренней дружбе и радости, которую испытывают первооткрыватели.

У нас получилось прекрасное кино о семейных ценностях, любви, силе воображения и о том, как важно всегда помнить, что для тебя является самым главным в жизни, — считает Эндрю Гарфилд.

Хотя кому-то картина и покажется слишком «сладкой», добродушной и правильной, а сюжет — предсказуемым, думается, что лента найдет своего зрителя, причем разного возраста. Перед нами — фильм-сказка для тех, кто в глубине души верит в чудеса и волшебство, кто готов найти приключения прямо за порогом собственного дома и знает, что можно просто забраться на ветки дерева и открыть для себя новый мир. Доброе и забавное фэнтези, которое предлагает поверить в магию и чудеса.

