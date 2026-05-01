Корейский хоррор «Загадай свою смерть» рискует остаться без второго сезона

Корейская дорама «Загадай свою смерть» набрала 2,8 млн просмотров за первую неделю. Netflix пока не принял решения о продлении сериала на второй сезон.

© Чемпионат.com

Результат оказался скромным по сравнению с другими корейскими проектами платформы — сериал занял лишь пятое место среди новых дорам. Портал What's on Netflix полагает, что без значительного роста аудитории во вторую неделю шансы на продление невелики.

При этом режиссёр Пак Юн-со уже высказался о возможном продолжении. По его словам, у сценариста достаточно материала для второго сезона, а сам он хотел бы раскрыть сюжетную линию Хэтсаль и Бан Уль.

Первый сезон вышел 24 апреля. Сериал рассказывает о старшеклассниках, которые обнаруживают приложение, исполняющее желания. Однако за каждое желание приходится платить смертельную цену.