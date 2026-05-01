Cоавтор «Криминального чтива» экранизирует «Потерянный рай» при помощи ИИ

Известный американский сценарист и режиссер Роджер Эвери ("Убить Зои"), работавший вместе с Квентином Тарантино над сюжетом "Криминального чтива" и получивший за него премию "Оскар", займется экранизацией классической поэмы Джона Мильтона "Потерянный рай" (1667).

Как сообщает издание Deadline, продюсированием картины займется студия Ex Machina, принадлежащая режиссеру Алексу Пройасу ("Ворон", "Я, Робот"). Постановщик должен был начать работу над лентой еще в 2010 году, на главные роли планировались Брэдли Купер и Кейси Аффлек, однако предполагаемый бюджет показался студии Legendary слишком высоким и проект свернули.

Теперь же у Пройаса и его компании, активно работающей с искусственным интеллектом, появилась возможность "создавать обширные миры за разумные деньги" - ИИ будет так или иначе использоваться во всех проектах студии.

В мае фильм Эвери представят закупщикам на Каннском кинорынке.

В основе "Потерянного рая" лежит сюжет книги Бытия о грехопадении людей, о сотворении мира и об образовании ада. Ключевая роль в произведении отведена Сатане - падшему ангелу.