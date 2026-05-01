Глава Lionsgate рассказал о подготовке второй части фильма «Майкл»

В мировой прокат вышел художественный фильм "Майкл", который с 28 мая можно будет посмотреть и в российских кинотеатрах. Роль Короля поп-музыки в байопике исполнил его племянник Джафар Джексон, даже внешне похожий на Майкла Джексона, а главное, обладающий и несомненным актерским талантом. В киноленте звучит много оригинальных хитов от Thriller до Billy Jean, качественно и эффектно реставрированных уже с возможностями ХХI века.

В результате "Майкл" уже в первую неделю стал лидером американского и мирового проката. С 24 апреля он заработал в США и Канаде 97 миллионов долларов, а в других 82 странах вместе взятых - еще 120 миллионов. И это были рекорды проката в 2026 году.

Но некоторые критики и зрители все-таки пожалели о том, что этот красиво снятый фильм, точно передающий бытовую и концертную атмосферу 70-80-х, получился довольно беспроблемным и бесконфликтным. Главный драматизм сюжета - непростые отношения с деспотичным отцом Джо Джексоном. А все скандалы, которые происходили вокруг знаменитого певца, все обвинения, которые следовали от родителей некоторых детей, попадавших в его окружение, остались за кадром.

А судьи кто?

Да, ни одно обвинение в итоге не было подтверждено, хотя вначале подозрения, а потом и судебные разбирательства продолжились даже после смерти артиста 25 июня 2009 года, в возрасте 50 лет… И со временем росли как снежный ком… Все ли, в чем обвиняли Майкла Джексона, было неправдой? И отчего он со временем все больше времени начал проводить за воротами своего ранчо Neverland? Об этом в "Майкле" нет.

И не оттого ли официально признанная дочь певца Пэрис Джексон, пусть и белая, но очень похожая на него и поющая в той же манере, как и Король, также музыкальная и яркая, - назвала этот фильм "голливудской фантазией". Кстати, Пэрис Джексон была одной из претенденток на участие в конкурсе "Интервидение"-2025 в Москве. Но тогда не сложилось.

А теперь дочка с присущей ей резкостью сказала о фильме, что "это - фэнтези, это не реально, но вам это преподносят как реальность. Очень многое приукрашено! Много неточностей и откровенной лжи!"

И добавила:

"Я не люблю нечестность. Я высказалась (Пэрис пару раз встречалась перед съемками с актером Колманом Доминго, сыгравшим отца Майкла Джексона), но все наши встречи на тему фильма были очень короткими и неконструктивными. Меня не услышали, и я ушла. Так что если вам нравится этот фильм (то, каким эпитетом удостоила его Пэрис Джексон, звучит неприлично), то просто идите и смотрите его, наслаждайтесь. Да, делайте что угодно, но я больше ничего не хочу о нем слушать".

Народ просит продолжения

И вот теперь глава киностудии Lionsgate Адам Фогельсон рассказал в подкасте The Town With Matt Belloni о том, что вторая часть фильма "Майкл" находится в разработке. И съемки могут начаться в 2026 году, или уже в следующем. Как будет называться вторая часть, пока не сообщалось.

"Существует огромное количество музыки, которого хватит на большее количество киноматериала, чем второй фильм", - рассказал в интервью Фогельсон.

Но ведущего Мэтта Беллони, конечно, не меньше интересовало и то, насколько смелым и честным может быть продолжение. И пойдет ли речь и об обвинениях в сексуальном насилии, много лет выдвигаемых против Короля поп-музыки. Тех, которые он сам, а потом и его наследники много раз уже опровергали. Что-то об этом попадет ли в будущий фильм?

Причем во время беседы выяснилось, что и в "Майкле" эта тема изначально была частью сюжета. Однако "пункт в судебном соглашении привел к тому, что на пересъемки было потрачено 15 миллионов долларов". И в итоге у фильма оказалась не та концовка, которая планировалась заранее. Отчего фильм и закончился на другом этапе жизни Майкла, а сюжетное напряжение сместилось на его отношения с отцом Джо Джексоном…

Попадет ли эта "скользкая" тема в продолжение "Майка"?

"Это действительно сложный вопрос. И я не уверен, что я самый лучший человек для того, чтобы отвечать на него. Да и в том, что сейчас самое подходящее для этого время, - тоже…", - так дипломатично ответил Фогельсон.

И значит, что то, каким будет продолжение фильма, в настоящий момент сейчас решается. Да, заинтриговали…