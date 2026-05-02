Десять главных сериалов мая

Май выйдет богатым на многобюджетные премьеры — выходят второй сезон «Цитадели» братьев Руссо, супергеройский «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и новый продюсерский проект создателей «Очень странных дел». Также зрителей ждут специальные эпизоды сериалов «Каратель» и «Благие намерения», третья часть антологии неочевидных ужасов «Террор» и сериал о том, как Советский Союз первым высадился на Луну (если вы тут же вспомнили про «Ради всего человечества», то да, они связаны). Главные сериалы мая — в ежемесячной подборке «Ленты.ру».

«Цитадель» / Citadel

Режиссеры «Мстителей: Финал» и «Войны бесконечности» братья Руссо задумывали «Цитадель» как масштабный международный блокбастер, который впоследствии обрастет спин-оффами в разных странах. Сюжет посвящен сотрудникам шпионского агентства, которым стирают память. В попытках вернуть воспоминания герои обнаруживают, что планете угрожает преступный синдикат «Мантикора». Сериал, ставший, на секундочку, одним из самых дорогих проектов 2023-го, стартовал со страшным скрипом, завоевав лишь сомнительные 54 процента рейтинга Rotten Tomatoes, однако за три года успел разродиться и спин-оффами — итальянским «Цитадель: Диана» и индийским «Цитадель: Ханни Банни». Новый сезон вновь расскажет о приключениях секретных агентов в исполнении Ричарда Мэддена, Приянки Чопры и Стэнли Туччи — что ж, посмотрим, удастся ли «Цитадели» реабилитироваться.

Премьера — 6 мая на Amazon Prime Video.

«Террор: Дьявол в серебре» / The Terror: Devil in Silver

Сериал «Террор», выходящий с 2018 года, из сезона в сезон преображается весьма радикально. Первая часть, основанная на одноименном романе американского писателя Дэна Симмонса, рассказывала о наткнувшейся на древнюю жуть полярной экспедиции британского Королевского флота в середине XIX века. Вышедший в 2019-м «Террор: Бесчестье» был посвящен уже Соединенным Штатам времен Второй мировой войны — а точнее, трагической судьбе интернированных американцев с японскими корнями. После почти семилетнего перерыва выходит новый сезон с подзаголовком «Дьявол в серебре». Его действие развернется уже в нашем времени — в психбольнице, в которой в результате конфликта оказывается главный герой в исполнении Дэна Стивенса. В основу сюжета лег одноименный роман Виктора ЛаВэля, по другому произведению которого недавно уже сняли сериал «Подменыш». На этот раз писатель выступил еще и шоураннером. В режиссерском кресле — Карин Кусама («Тело Дженнифер»), в продюсерах — Ридли Скотт.

Премьера — на AMC и в «Амедиатеке» 7 мая.

«Каратель: Последнее убийство» / The Punisher: One Last Kill

Джон Бернтал возвращается к роли Фрэнка Кастла, также известного как Каратель, ради, как сообщает название, одного последнего убийства. Правда, зная, сколько трупов за собой обычно оставляет легендарный антигерой, сомневаемся, что расправа в специальном эпизоде будет единичной. Известно, что выпуск продолжительностью час срежиссировал Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард», «Мы владеем этим городом»), он же вместе с Бернталом писал сценарий. К роли Кертиса Хойла, близкого друга Кастла, вернется Джейсон Р. Мур.

Премьера — 12 мая на Disney+.

«Благие знамения» / Good Omens

Сериал об ангеле Азирафаэле (Майкл Шин) и демоне Кроули (Дэвид Теннант), которые спасают планету от апокалипсиса, а друг друга — от одиночества, должен был завершиться на третьем сезоне. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога (Фрэнсис Макдорманд) — поделись своими планами. На фоне секс-скандала шоураннера Нила Геймана (в итоге покинувшего проект) финал сократили до полуторачасового спецэпизода. Сюжет «Благих знамений» основан на одноименном романе Терри Пратчетта (ушедшего из жизни в 2015-м) и Геймана, а второй сезон, по задумке последнего, должен был стать мостиком к так и неизданному писателями продолжению. Несмотря на радикальные сокращения, историю завершат именно так, как планировали авторы. К своим ролям возвращаются Теннант, Шин и Джон Хэмм.

Премьера — 13 мая на Amazon Prime Video.

«Берлин и "Дама с горностаем"» / Berlin and the Lady With an Ermine

Скучаете по Берлину? Легендарный грабитель из «Бумажного дома» Алекса Пины, одного из самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix, возвращается уже со вторым (после, собственно, «Берлина» 2023-го) спин-оффом. На этот раз вор Андрес в исполнении Педро Алонсо собирает банду в Севилье, чтобы похитить ни много ни мало шедевр Леонардо да Винчи. Впрочем, истинная цель Берлина на этот раз — не жажда наживы, но личные счеты. Команда, стоящая за «Берлином и "Дамой с горностаем"», не сильно поменялась: помимо Алонсо, к своим ролям возвращаются Тристан Ульоа, Хулио Пенья и Мишель Дженнер, а в режиссерском кресле вновь Альберт Пинто и Давид Баррокаль.

Премьера — 15 мая на Netflix.

«Максимальное удовольствие гарантировано» / Maximum Pleasure Guaranteed

Только оформившая изнурительный развод мать-одиночка (Татьяна Маслани), пользуясь чат-рулеткой для взрослых, становится то ли свидетельницей преступления, то ли жертвой грандиозного мошенничества — в любом случае, дальнейшие события развиваются слишком быстро, а расследование, которое устраивает героиня, оборачивается игрой со смертью. Также в ролях — Джейк Джонсон, Чарли Холл и Джон Майкл Хилл. Одним из режиссеров этой черной комедии стал Дэвид Гордон Грин («Властелин разметки»), а сценарий сериала писал работавший над нашумевшим «Шугаром» Дэвид Розен.

Премьера — 20 мая на Apple TV+.

«Городок» / The Boroughs

Уже второй после вышедшего в прошлом месяце хоррора «У меня дурное предчувствие» продюсерский проект создателей «Очень странных дел» братьев Даффер. По сюжету можно подумать, что «Городок» — это «Очень странные дела» 70 лет спустя: здесь таинственной сверхъестественной угрозе противостоят не дети, а пенсионеры из Нью-Мексико. Собственно, сами Дафферы именно так — «"Очень странными делами" с гольф-карами вместо велосипедов» — этот проект в одном из интервью и назвали. Актерский состав вышел богатейшим — Билл Пуллман, Джина Дэви, Альфред Молина, Элфри Вудард, Кларк Питерс, Джена Мэлоун и многие другие. Шоураннерами выступили Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз, ответственные за вышедший в 2019-м сериал «Темный кристалл: Эпоха сопротивления», спин-офф культового кукольного фильма из восьмидесятых.

Премьера — 21 мая на Netflix.

«Рик и Морти» / Rick and Morty

Какие-то вещи не требуют подробных объяснений, чтобы вызвать искреннюю радость. Например, фраза «выходит новый сезон "Рика и Морти"» способна открыть в голове дофаминовый краник, даже несмотря на то, что мультсериал Дэна Хармона уже давно перешел из флагманского события года в формат комфортного зрелища на вечер. Как заявили создатели, новый сезон создавался без участия искусственного интеллекта — и, зная методы «Рика и Морти», шуток в адрес нейросетей в девятой части будет предостаточно.

Премьера — 24 мая на Adult Swim.

«Паук-Нуар» / Spider-Noir

Николас Кейдж не изменяет своему фирменному экстравагантному подходу к выбору ролей и проектов. Благодаря его авантюризму у нас есть самое необычное супергеройское зрелище сезона — действие «Паука-Нуара», основанного на комиксах Marvel о Человеке-пауке, разворачивается в Нью-Йорке времен Великой депрессии. Кейдж играет Бена Рейли, пожилого детектива-неудачника и по совместительству тайного супергероя, борющегося со злодеями. Шоураннером выступил Орен Узил («Мортал Комбат», «Парадокс Кловерфилда»)

Премьера — 25 мая на MGM+ и 27-го — на Amazon Prime Video.

«Звездный городок» / Star City

Один из самых популярных научно-фантастических сериалов последних лет «Ради всего человечества» еще не завершил толком пятый сезон, а уже подготовил спин-офф, в котором расскажет всю альтернативную историю космической гонки заново, но уже глазами коммунистов. Оригинальный сериал представлял собой геополитическую драму о том, как НАСА всю вторую половину XX столетия тщетно пытается догнать Советский Союз, который не только первого человека в космос запустил, но и на Луне раньше всех обосновался. «Звездный городок» покажет, как именно достигалась эта цель. Каст сериала избегает явных связей с реальными историческими личностями, но рискнем предположить, что альтер-эго Королева исполнил Рис Иванс («Дом дракона»), а Адам Нагаитис («Террор») сыграл воплощение Гагарина. В шоураннерских креслах — то же, что и в оригинальном сериале, трио из Рональда Д. Мура, Мэтта Уолперта и Бена Недиви.

Премьера — 29 мая на Apple TV+.