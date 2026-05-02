В Москве впервые вручили кинопремии тем, кто обычно остается за кадром

В зале "Горький холл" на Киностудии Горького впервые вручил индустриальную премию "Цех. За кадром", учрежденную правительством Москвы. Это награда для профессионалов, участвующих в создании кино на разных этапах: от кастинг-директоров и художников-постановщиков до гримеров, каскадеров и специалистов, работающих с животными на съемочной площадке.

© Российская Газета

И в самом деле, даже странно, что раньше такой премии в России не было, все лавры в основном достаются режиссерам, сценаристам, композиторам, актерам… А кино все-таки делается за кадром — с этим никто из профессионалов не спорит. Вот и открывшая церемонию генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева говорила именно об этом:

«Я убеждена, что при наличии самых талантливых режиссеров, продюсеров, сценаристов и актеров нашей киноиндустрии не было бы, если бы не было людей, работающих за кадром. Я не могу обещать лауреатам этой премии мгновенную славу, но я точно могу обещать, что мы и дальше будем стараться, чтобы все, кто был за кадром, в кадр попали».

Как и полагается престижным кинопремиям, все ее номинанты сначала блистали на красной дорожке. Поддержать коллег, которые к вспышкам фотокамер и софитам не привыкли, пришли те, кто им многим обязан — Тимур Вайнштейн, Александр Акопов, Владимир Хотиненко, Алексей Герман-младший, Дмитрий Чеботарев… Другие именитые режиссеры, продюсеры, актеры.

Они же на сцене вручали награды. Здесь стоит сказать пару слов о дизайне статуэток. Это два куба — внутренний и внешний. Внешний частично раскрыт с одного угла — символ пространств, в которых рождается кино. Внутренний куб, по мнению организаторов премии, "напоминает о синергии кинопроизводства и выражает взаимосвязь процессов и многогранность профессий".

Всего призы были вручены в 12 номинациях. Триумфаторами премии стали представители команды, работавшей над фильмом "Пророк. История Александра Пушкина". У съемочной группы — три статуэтки.

Алексей Падерин и Сергей Зайков получили награду в номинации "Художественно-постановочный цех", Валерия Никулина и Юлия Фазлетдинова — в номинации "Гримерный цех". Галина Седова была признана лучшей в номинации "Цех консультантов/экспертов".

Интересно, что у этой же картины есть "Золотой орел", "Ника" и множество других премий, их триумфаторами становились исполнители главных и второстепенных ролей (Пушкина, напомним, сыграл Юра Борисов), а также режиссер Феликс Умаров. Формула успеха, выходит, такова — на площадке выкладываются не только артисты, но, прежде всего, те, кто артиста окружает.

Кто еще получил "Цех. За кадром"?

В номинации "Костюмерный цех" кубы вручили Ульяне Полянской за картину "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". За работу над этим же фильмом наградили Александру Степанову в номинации "Цех постановщиков сцен с животными".

В номинации "Звукорежиссерский цех" победителем стал Борис Войт за фильм "Лермонтов". Вторая награда "Лермонтова" — приз Дарьи Рашеевой в номинации "Цех кастинг-директоров".

В номинации "Каскадерский цех" отмечен Антон Смекалкин за картину "В списках не значился".

В номинации "Осветительский цех" награду получил Сергей Борисов за работу над фильмом "Красный шелк".

В номинации "Монтажный цех" победила Анастасия Марчукова, работавшая над фильмом "Здесь был Юра".

В номинации "Цех компьютерной графики" отмечена Мария Зайковская ("Горыныч"). В номинации "Реквизиторский цех" победила Наталья Алексеева ("Первый на Олимпе").

Специальным призом с формулировкой "За целеустремленность и слаженность действий всех команд, благодаря которым фильм обрел свой неповторимый облик" награждена съемочная группа картины "Алиса в Стране чудес".