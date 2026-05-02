В США захотели провести крупнейшую реформу «Оскара» за почти сто лет

Академия кинематографических искусств и наук сообщила о новых правилах для церемонии вручения премии «Оскар». Требования вступят в силу уже на предстоящем мероприятии, которое пройдёт 14 марта 2027 года.

Одним из главных нововведений стал запрет на награждение сценариев, написанных с помощью ИИ. В академии отметили, что стараются развиваться вместе с технологиями, но при этом остаются преданными человеческому искусству. В актёрских категориях также будут рассматриваться роли, указанные в титрах картины и исполненные людьми.

Согласно новым правилам, в категории «Лучший международный фильм» могут принять участие сразу несколько лент из одной страны. Кроме того, актёры теперь получили возможность номинироваться в одной и той же категории за разные роли не один раз.