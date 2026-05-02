Когда выйдет большой трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Компания Universal Pictures раскрыла дату выхода большого трейлера фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Ролик продемонстрируют во время эфира «Позднего шоу со Стивеном Кольбером» на американском телеканале CBS — в России он будет доступен для просмотра утром 5 мая.

Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.