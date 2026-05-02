Зрители оценили фильм ужасов «Хокум» с Адамом Скоттом выше хоррора «Мумия»

Чемпионат.com

1 мая состоялась премьера фильма «Хокум» — нового хоррора со звездой сериала «Разделение» Адамом Скоттом в главной роли. На следующий день компания CinemaScore представила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «В». Таким образом, фильм понравился зрителям больше, чем недавние хорроры «Мумия» (С+), «Лики смерти» (С), «Крик 7» (В-) и «Невеста» (С+). Критики также высоко оценили проект: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 87% свежести.

«Хокум» рассказывает о писателе, у которого умерли отец и мать. Он отправляется в дальнюю часть Ирландии, чтобы развеять прах родителей. В один момент герой выясняет, что в отеле, где останавливалась его семья, живёт злая ведьма. Картина официально выйдет в кинотеатрах России 7 мая.