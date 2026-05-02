Какие новинки кино и сериалов уже можно посмотреть дома

30-летние друзья-актёры ищут смысл в буднях, бездомная женщина воюет с бюрократической системой, Данила Козловский делает из Полины Гухман первую ракетку мира, а Шарлиз Терон спасается от психопата в Австралии. Встречаем майские праздники с подборкой свежего киноконтента.

© кадр из фильма «Картины дружеских связей»

Картины дружеских связей (18+)

Режиссёр: Соня Райзман

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 1 час 40 минут

О чём фильм. Зимняя Москва. Когда-то они вместе учились в театральном, мечтали о карьере великих артистов, но так и не смогли скинуть с себя оковы времени и превратились в мающихся тридцатилетних. Маша (Мария Карпова) утром усыпила кота, Таня (Соня Райзман) бежит на кастинг киноверсии одной из пушкинских сказок, Илья (Искандер Шайхутдинов) подрабатывает курьером. А ещё есть Данила (Игорь Царегородцев), который в голосовых сообщениях пытается отстоять перед продюсером авторскую сборку своего режиссёрского дебюта, и Рустам (Руслан Братов), который изощряется над сказкой про Чипполлино, чтобы убрать из неё намёки на тюрьму и политику. Их жизни давно оторваны друг от друга. Но когда один из друзей Саша (Александр Паль) решается на долгую поездку, всем им придётся мобилизоваться, чтобы выговориться и замолчать самое важное в гостях у их бывшего мастера курса (Евгений Цыганов).

Что интересного. В кругах кинематографистов 35-летняя Соня Райзман начинает набирать известность как режиссёр психологической драмы, хотя вы можете помнить её по актёрским работам в картинах "Физрук" (18+), "Гуляй, Вася!" (18+) и "Стрим" (18+). Её "Картины дружеских связей" уже стали призёрами фестиваля актуального российского кино "Маяк" в 2025 году, а теперь добрались до широкого проката. Кстати, сценарий к фильму, который российские критики сравнивают с оттепельным кино, тоже написана Соня.

События в фильме охватывают три дня, а слоном в посудной лавке становится тема неприкаянных тридцатилетних. Бытовой фильм явно подсвечивает одиночество среди своих же, где главные проблемы забалтываются, а потом все молча курят на кухне в предрассветные часы. В фильме Райзман есть всё, о чём современное кино боится даже намекать - конкретные приметы места и времени. Баннерная слепота, самоцензура как новая реальность, перевес в сторону киносказок в отечественном кино и избегание разговоров о политике даже среди родных.

Кому не понравится. "Картины дружеских связей" - это разговорное кино, где много остроумных диалогов, а вот с насыщенностью действия - беда. Так что, если хотите поменьше болтовни и побольше дела, то проходите мимо этой киноновинки. А ещё может создаться впечатление, что это фильм актёров об актёрах, ведь фильм Соня Райзман сняла при участии своих кинодрузей.

На обочине жизни (18+)

Режиссёр: Стефани Лейн

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.5

Время: 1 час 45 минут

О чём фильм. Вся жизнь Аманды (Роуз Бирн) умещается в её потрёпанную Toyota Camry 1991 года. Она служит ей и домом, и средством передвижения. Но однажды машину эвакуируют, и с Аманды требуют немыслимую сумму в 21 000 долларов за возвращение транспортного средства. Женщина решает вступить в войну против бюрократической системы, чтобы добиться справедливости. Однако система устроена так, что проблема одного маленького человека - это просто цифра в отчёте, которая портит плохую статистику. На своём пути Аманда находит поддержку среди женщин, столкнувшихся с похожими трудностями.

Что интересного. В основу фильма легла реальная история бездомной женщины Аманды Огл из Сиэтла, которая отвоевала у буксирной компании свой автомобиль. Картина поднимает проблемы тех, кому по воле рока пришлось переселиться в свою машину. Аманде удалось не только вернуть транспорт, но и вырваться из нищеты. Кстати, она выступает исполнительным продюсером в фильме о самой себе.

Кому не понравится. Тем, кто не любит остросоциальные драмы, а ещё тем, кто имеет предубеждения относительно бездомных. Но помните, что отсутствие жилья - это не показатель того, что человек оказался в таком положении из-за пагубных пристрастий или лени. И даже если сегодня у вас есть дом и постоянный заработок, это не значит, что завтра вы не проснётесь на обочине жизни.

Первая ракетка (18+)

Режиссёр: Евгений Корчагин

Время: 8 серий по 48 минут

О чём сериал. Для 17-летней Кати (Полина Гухман) теннис - это способ выживания. Притворяясь новичком, она катается на частные корты в Москве, где обыгрывает богатых любителей и получает за это деньги. У девочки своя драма - из спорта ей пришлось уйти из-за отсутствия у семьи средств, чтобы обеспечивать её мечту. Однако у Кати талант, который сразу замечает бывший профессиональный спортсмен, а ныне - уставший тренер, Игорь Стрельников (Данила Козловский). Он давно мечтал найти по-настоящему способного ученика и, увидев Катю, решает сделать из неё звезду большого спорта. Только тренеру и теннисистке нужно поторопиться: из-за прогрессирующего заболевания уже через полтора года Катя может потерять зрение.

Что интересного. Съёмки сериала проходили на теннисных кортах Москвы, Сочи и Дубая. По сюжету финальная битва главной героини проходит в ОАЭ на турнире Masters - съёмочная группа вылетала туда специально, чтобы запечатлеть атмосферу и события вокруг этого спортивного мероприятия. Сама Полина Гухман во время подготовки к роли плотно занималась теннисом. Актриса отмечает: ей было важно, чтобы именно она тоже была в кадре, а не только дублёр. Консультантами "Первой ракетки" выступили теннисист и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова. Прославленная спортсменка также стала линейным продюсером сериала.

Кому не понравится. Тем, кто не любит спорт и даже не может смотреть на экране, как другие им занимаются. Также фильм может вызвать негативные эмоции у тех, кто считает, что есть черта, которую нельзя переступать даже ради победы в большом спорте и что никакие награды не стоят вашего здоровья.

Вершина (18+)

Режиссёр: Бальтасар Кормакур

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.2

Время: 1 час 35 минут

О чём фильм. Саша (Шарлиз Терон) - заядлая экстремалка, одержимая погоней за острыми ощущениями. Она переживает тяжёлую личную утрату. Чтобы найти выход своим подавленным эмоциям, она отправляется в одиночное путешествие по диким степям Австралии. Девушка хочет преодолеть бурную реку и доказать самой себе, что ей по плечу любое испытание. Однако судьба уготовила ей экстрим похлеще: Саша становится мишенью для хладнокровного охотника на людей Бена (Тэрон Эджертон). Для него преследование людей не спорт, а искусство. Спасаясь, Саша вдруг обнаруживает, что постепенно теряет связь со своей цивилизованной частью, и в ней самой начинает просыпаться что-то кровожадное.

Что интересного. Во время подготовки к съёмкам Шарлиз Терон интенсивно тренировалась под руководством профессиональной альпинистки Бет Родден. Значительную часть трюков в картине Терон выполнила самостоятельно, не прибегая к помощи дублёра. В фильме используются специально разработанные экзоскелеты, позволяющие передвигаться на большой высоте. Команда промышленного дизайна сконструировала эти физические реквизиты с функциональными гидравлическими поршнями для обеспечения механической стабильности во время выполнения актёрами трюков. Кстати, так как съёмки проходили в Австралии, Шарлиз Терон перевезла туда всю свою семью. И, увидев, как прекрасно это место, родственники актрисы заявили о желании остаться на этом континенте.

Кому не понравится. Тем, кто считает "выживалити" неактуальным жанром. Если вам хочется провести вечер за просмотром картины с глубокими смыслами, а не любоваться мышцами Терон, тогда включите что-то другое.