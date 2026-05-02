Стало известно, кто снимется в романтической драме «Асимметрия»

Ричард Гир и Диана Сильверс («Космические силы», «Образование») исполнят главные роли в фильме «Асимметрия» (Asymmetry). Как сообщает Deadline, сюжет романтической драмы основан на одноименном романе 2018 года Лизы Холлидей. Режиссёром выступит Эдвард Цвик («Легенды осени», «Кровавый алмаз»), который написал сценарий вместе с Холлидей и своим постоянным соавтором Маршаллом Херсковицем («Последний самурай», «Любовь и другие лекарства»).

«Асимметрия» рассказывает историю молодой помощницы редактора из Нью-Йорка, Элис (Сильверс), которая однажды встречает в Центральном парке всемирно известного 70-летнего писателя Эзру (Гир). Их мимолетный зрительный контакт порождает связь, которая уводит их обоих в водоворот судьбоносных событий, где они создают свой собственный мир, предназначенный только для двоих. Эзра, известный своими смелыми работами, находит человека, с которым может открыто быть уязвимым, а Элис находит в себе смелость исследовать свои собственные стремления как писательницы. Но всё оказывается под угрозой, когда их тайные отношения раскрываются.