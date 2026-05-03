В Крыму появилась скульптура главного героя фильма «Брат»

На фестивале "Киномаевка" в Крыму, проходящем в эти дни на площадке арт-кластера "Таврида", открыли скульптуру Данилы Багрова - главного героя картин "Брат" и "Брат 2". Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Персонаж культовой ленты поколения 90-х запечатлен пробивающим символическую стену на своем пути. Скульптурная композиция отобразила и главный вопрос картины: "В чем твоя сила?". На церемонии открытия прозвучала легендарная песня "Вечно молодой" в исполнении экс-лидера группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца.

"Образ Данилы Багрова актуален и сегодня. На протяжении трех десятилетий он остается нравственным ориентиром для нескольких поколений, при этом органично вписываясь в современный культурный контекст - как точка опоры для молодых художников, музыкантов и режиссеров, которые через переосмысление этого образа говорят о честности и верности принципам. Поэтому ключевой посыл инсталляции - "прорываться сквозь преграды ради поиска истины" - приобретает вневременной характер и звучит особенно выразительно сегодня", - отметил руководитель службы развития арт-парка "Таврида" Рустам Селиванов.

Не теряющим актуальности фильмам Алексея Балабанова на фестивале в Крыму посвящен отдельный блок программы. Зрители смогли увидеть редкие кадры производственного процесса на съемках "Брат" и "Брат 2" в документальной ленте "Брат навсегда" режиссеров Григория и Анны Сельяновых.

"Фильмы "Брат" и "Брат 2" очень точно попали в нерв своего времени и при этом оказались шире него. Алексей Балабанов снял не просто истории про 90-е - он снял кино про состояние человека, который пытается найти опору в мире, где ее нет. Это ощущение потерянности, внутренней неустроенности, поиска правды никуда не исчезло. Поэтому новые поколения считывают эти фильмы уже не как хронику эпохи, а как очень личное высказывание. Также у этих фильмов есть редкое качество - простота и честность. Они не объясняют, не навязывают выводы, а как будто дают зрителю пространство самому почувствовать и решить, что для него правильно", - рассказал режиссер фильма Григорий Сельянов.

Фестиваль "Киномаевка" проходит на площадке арт-кластера "Таврида" 1-3 мая при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В программе фестиваля более 70 дебютных и уже хорошо известных зрителю картин.