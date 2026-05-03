Каким получился фильм «Дьявол носит Prada 2»

Еще в 2003 году вышла книга "Дьявол носит Prada" Лорен Вайсбергер. Автор написала ее, исходя из личного опыта, поработав с легендарной Анной Винтур - главредом американского журнала Vogue. Книга в момент стала бестселлером. И неудивительно, что ее было решено экранизировать.

Фильм появился через два года. От книги в нем осталось процентов 40-45, но при потоках критики многие восприняли экранизацию как самостоятельное произведение. За что тогда критиковали фильм - Энди (полное имя Андреа) Сакс (в этой роли Энн Хэтэуэй) - в книге выписана как интеллектуалка. Такие на мир моды действительно смотрят с неким презрением. Знаменитый момент в первом фильме с "одинаковыми" голубыми ремнями и разъяснениями начальницы Миранды Пристли - в исполнении актрисы Мэрил Стрип) Энди, кто и когда придумал цвет и внедрил его в масс-маркет, пожалуй, лучше всего передает суть книги. А также романтическая линия - как помнят зрители, парень Энди не выдержал даже не то, чтобы ее преображения, а то, что в жизни его девушки на него перестало оставаться время - все свободные минуты были отданы Миранде. Энн Хэтэуэй никогда и не пыталась играть интеллектуалку, но от нее, что говорится, и не требовалось, в отличие от той же Сары Джессики Паркер в сериале "Секс в большом городе", вышедшем примерно тогда же. Там сразу видно, при всех особенностях своего характера Кэрри - думающая личность. И сериал завладел умами так же, как и фильм - в начале двухтысячных.

Кино, несмотря ни на что, стало культовым, а Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй и Стэнли Туччи - превратились в символы: диалоги знали наизусть. И понятно, что продолжение ждали настолько, что оба трейлера картины уже рассматривались чуть ли не под микроскопом и стали предметом споров и обсуждений.

И вот - новый фильм вышел первого мая (премьера состоялась в Нью-Йорке 24 апреля и многие жадно ловили отзывы). Постараемся разложить по полочкам причины - зачем смотреть картину и что в ней вызывает вопросы. Вторая часть содержит спойлеры, о чем сразу предупреждаем читателей.

Первое - возвращения любимых героев не просто ждешь, а очень хочешь, чтобы они снова пришли в твою жизнь, в которой тоже произошло "двадцать лет спустя".

Второе - хочется с кем-то поговорить про изменения в журналистике (про второй сезон "Утреннего шоу" не напоминайте - он слаб). Понятно, что в мире нейросетей многие профессии меняются, но тут о журналистике - особый разговор. И как отреагируют - особенно Миранда и Нэйджел - на требования нового времени, на преображение глянца - это очень большой крючок для зрителя в целом и для профессионального - в частности. В 2005 году девушки жизнь свою выстраивали по глянцевым журналам "Cosmo", "Elle", Vogue и им подобным. А сейчас "миллионы девушек" мечтают не работать, а "звездить" в соцсетях. Как тебе такое, Миранда Пристли? К счастью, в новой картине есть изумительно сыгранный Мерил Стрип эпизод, когда ее Миранда осознает, что часики тикают, и ее время уходит.

Третье - стиль и наряды. Понятно, что сейчас во всем мире многое будут перенимать. Обозревателю "РГ" даже уже пришла рассылка от локального масс-маркета, говорящая о том, что если купишь определенную одежду, то будешь в своем офисе выглядеть как героини фильма "Дьявол носит Prada 2". Тут стоит задуматься - стоит ли так выглядеть, если уже есть в России знаменитая телеведущая Эвелина Хромченко, перенявшая в жизни стиль Миранды Пристли, - кстати, она и озвучивает эту героиню, как и в первом фильме, что также горячо обсуждают зрители. А западные СМИ, которые сотрудничают с создателями картины, например, Vogue - так просто опубликовали вещи, что были использованы героями, с их заоблачными ценами. Веская причина пересматривать фильм - рассматривать образы героинь и героев, хотя стилист картины и сменился.

Четвертое - конечно же, поп-звезда Леди Гага с саундтреком, написанным специально для фильма. Оба эпизода, где Гага появляется в фильме, очень приподнимают его над обыденным уровнем. Особенно то, как снято, когда она с ее ростом 155 см выступает на фоне высоченных моделей. В фильме кажется, что они одинаково высоки.

Однако же в новинке много того, где хочется воскликнуть "Не верю!". И в этом плане, наверное, хорошо, что книгу-продолжение "Месть носит Prada" Лорен Вайсбергер читали, на первый взгляд автора этих строк, меньшее количество людей. Ведь именно она легла в основу второго фильма, хотя и от нее мало что осталось.

Итак, чему не веришь в новой картине.

Первое: Мэрил Стрип, простите, 76 лет. В фильме ей столько не дашь, но сама сюжетная линия, что она - легенда, Миранда Пристли, как начинающая, с замиранием сердца, ждет повышения, скажем так: за душу не берет. Сравним с Анной Винтур. Напомним - она ушла с поста главного редактора американского Vogue, когда ей было 75 лет. Да, Винтур осталась на почетных должностях в американском издательском доме Condé Nast, но она их занимала и ранее -не то, чтобы ее вдруг взяли и повысили. Миранда же ждет повышения так, словно ее карьера вообще не состоялась, и поверить в это немного сложно.

Второе. В целом - понятно, что авторы поставили себе задачу показать Миранду Пристли - не стервой, а человеком. Но зачем ей было сочинять такого мужа? Кеннет Брана выглядит по энергетике как муж Каменской в одноименном сериале - понятливый и заботливый, но куда больше тревожит линия в первом фильме, где главная героиня из-за своей успешности, теряет очередные отношения - ее спутник не в силах перенести то, что про него говорят "Муж Миранды Пристли".

Уровень продуманности деталей также не вызывает доверия - сложно поверить то, что Миранда Пристли не умеет пользоваться вешалкой для одежды за столько-то лет работы в мире моды.

Третье. То, что Андреа не выглядит интеллектуалкой, уже не обсуждаем, хотя именно о мыслительных способностях этой молодой женщины больше всего говорится в картине. Авторы выбрали неубедительный путь - показать, как она сидит за компьютером и что-то строчит. Пусть так, но больше вопросов вызывает другое.

Энди Сакс в продолжении - уже 40 лет. Почему никто не сказал Энн Хэтэуэй, что когда женщина в 40 лет ведет себя так, словно ей 20, это выглядит странно. По сюжету она - состоявшаяся журналистка, а выглядит неуверенной в себе молодой девчонкой. И особенно поражает перепад - в жизни она ходит как секретарша, бегущая за кофе, а на приемах и подиумах, как королева. Словно авторы так и не определились, снимая кино.

Четвертое. Надо было бы поработать с арками героев. Потому что они - выросли, а арки их остались абсолютно прежними, и они протискиваются в них, как в лилипутские лабиринты, согнувшись в три погибели. Нет, если об этом не думать, смотреть, конечно, интересно. Но потом, хочешь не хочешь, задумаешься.

Пятое. Диалоги... Тут, конечно, большую роль играет перевод. Но при том, что язвительные реплики Миранды и фразы мудрости Нэйджела видно, что долго оттачивали, автор этой статьи словила себя на том, что впервые улыбнулась только на 40-й минуте фильма. Это долго.

И самое главное - шестое: финальные ходы. Непонятно, зачем столько мельтешит Энди в разрешении главного конфликта и проблемы, и для чего была устроена "извинительная сцена" с Эмили, которую играет Эмили Блант. Перед создателями стояла задача полить весь материал сиропом? По максимуму использовать розовый - тот, что остался от "Барби"? Или как?

Однако при всей критике есть в картине большой плюс, который перевешивает многое, за что к ней будут придираться.

Нет, это не то, что в ней играет сестра Тимоти Шаламе Полин.

Нет, это не то, что новую секретаршу Миранды играет звезда второго сезона сериала "Бриджертоны" Симон Эшли. И вообще в фильме есть индийцы и азиаты, полные и худые герои - авторы явно нацелены на "Оскар" (и за костюмы, стиль и саундрек вполне могут его получить).

А "да" - то, что самую влиятельную персону в картине играет сама Люси Лью - звезда фильма "Убить Билла" и "Почему женщины убивают". Она могла бы даже не произносить ни одной реплики: само ее появление в фильме - уже символично и воплощает в себе всю суть того, о чем хотят поведать миру авторы. Но героиня Люси Лью не только говорит, но и поворачивает все вспять.

За это новой картине дополнительные аплодисменты. И вполне возможно - "Оскар" кастинг-директору, благо по нововведениям на премии эту номинацию расширили и укрепили.