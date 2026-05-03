Рэйф Файнс и Колин Фаррелл сыграют в комедии «Искусство»

Издание Deadline сообщило о старте производства фильма Art («Искусство»). Дата выхода сатирической комедии пока неизвестна.

Лента выступит экранизацией одноимённой французской пьесы Ясмины Резы. Сюжет расскажет о трёх друзьях, один из которых покупает дорогую картину. После этого их отношения начинают портиться из-за споров об искусстве.

Главные роли исполнят Рэйф Файнс («28 лет спустя: Храм костей»), Колин Фаррелл («Пингвин») и Вагнер Моура («Секретный агент»). Режиссёром выступит Фернанду Мейреллиш — автор знаменитого фильма «Город бога». Сценарий написал Кристофер Хэмптон, получивший премию «Оскар» за ленту «Отец» с Энтони Хопкинсом.