В Черкесске прошла премьера фильма о народных ремеслах в эпоху ИИ

Премьера фильма о мастерах народных промыслов в эпоху развития искусственного интеллекта состоялась в Черкесске в День возрождения карачаевского народа, который отмечается 3 мая, сообщил ТАСС продюсер киноленты Руслан Коркмазов.

"Карачаевский театр "Монэльбрус" представил художественную кинокартину "Последний? Мастер" режиссера Къарчи Мамчуева. Фильм повествует о том, что главному герою - представителю многовековой династии ножевых дел мастеров противостоят ножи, штампованные быстро и недорого с помощью ИИ, и эта продукция тоже претендует на гордое звание карачаевских ножей", - сказал собеседник агентства.

Показ киноленты приурочен к 69-й годовщине возвращения карачаевцев на историческую родину после 14 лет депортации.

"Несмотря на все тяготы и лишения народ сохранил свой язык, культуру и традиции. Уничтожает ли сегодня искусственный интеллект мастеров народных промыслов? Пожалуй, нет. Так, в нашем фильме композитор Султан Бозиев в народной музыке "Абезек" воссоздал карачаевскую волынку, уничтоженную после Октябрьской революции как чуждый элемент пролетарской культуры. Сохранение и приумножение культурного многообразия России - одна из важных задач всего общества. Картина представлена и на интернет-платформах", - отметил Коркмазов.

День возрождения карачаевского народа отмечается 3 мая, в день прибытия на историческую родину в 1957 году первого эшелона с карачаевцами, которые 2 ноября 1943 года были высланы в Казахстан и Среднюю Азию. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тыс. депортированных карачаевцев погибли более 43 тыс. человек, из которых 22 тыс. - дети. С исконных мест проживания позднее также были выселены чеченцы, ингуши и балкарцы. Право вернуться на родную землю репрессированные народы получили в январе 1957 года.