Расписание выхода второго сезона «Цитадели» от авторов «Мстителей: Финал»
6 мая состоится премьера второго сезона сериала «Цитадель». Шоу повествует о всемирном шпионском агентстве «Цитадель», которое развалилось, а память его агентов была стёрта. Агенты должны вспомнить своё прошлое и найти в себе силы дать отпор синдикату «Мантикора». В продолжении им предстоит объединиться против новой глобальной угрозы. Авторами проекта выступают братья Руссо — режиссёры фильма «Мстители: Финал».
Во второй сезон войдёт семь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Prime Video. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.
Расписание выхода второго сезона сериала «Цитадель»
- 1-я серия — 6 мая;
- 2-я серия — 6 мая;
- 3-я серия — 6 мая;
- 4-я серия — 6 мая;
- 5-я серия — 6 мая;
- 6-я серия — 6 мая;
- 7-я серия — 6 мая.