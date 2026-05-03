Расписание выхода третьего сезона сериала «Террор» с Дэном Стивенсом

7 мая стартует третий сезон сериала «Террор». Продолжение ленты-антологии основано на произведении «Дьявол в серебре» Виктора Лаваля. Сюжет расскажет о простом рабочем Пеппере, которого по ошибке отправляют в психиатрическую больницу. В один момент он начинает выяснять жуткие тайны учреждения. Главную роль исполнил Дэн Стивенс («Аббатство Даунтон»).

В третий сезон войдёт шесть эпизодов — они будут транслироваться на американском телеканале AMC каждый четверг. Финальная серия выйдет 11 июня.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Террор»

  • 1-я серия — 7 мая;
  • 2-я серия — 14 мая;
  • 3-я серия — 21 мая;
  • 4-я серия — 28 мая;
  • 5-я серия — 4 июня;
  • 6-я серия — 11 июня.