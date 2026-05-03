Сборы фильма «Майкл» превысили $400 млн

По итогам второго уикенда сборы фильма «Майкл» достигли $183 млн в США. Картина о Майкле Джексоне заняла вторую позицию в местных чартах, уступив ленте «Дьявол носит Prada 2».

В мировом прокате сборы ленты превысили $423 млн. «Майкл» вторые выходные подряд вызывает большой интерес у зрителей, уже став одним из самых кассовых фильмов 2026 года. По итогу проката картина имеет все шансы занять первое место по сборам среди биографических музыкальных фильмов — сейчас лидером остаётся «Богемская рапсодия», которая заработала более $911 млн.

«Майкл» вышел в мировом прокате 24 апреля. В ленте затрагиваются многие этапы жизни культового исполнителя, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями перед неожиданной смертью. Главную роль сыграл племянник легендарного музыканта Джафар Джексон. Критики низко оценили картину, но зрители приняли её тепло: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 37% свежести от обозревателей и 97% от зрителей. В России фильм выйдет 28 мая.