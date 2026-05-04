Вышел первый трейлер перезапуска «Обители зла» от автора «Орудий»
В Сети появился дебютный тизер-трейлер новой экранизации популярной видеоигры "Обитель зла" (Resident Evil, 18+), режиссером которой выступил один из самых изобретательных хоррормейкеров наших дней Зак Креггер ("Варвар", "Орудия").
Картина рассказывает историю курьера медицинских препаратов Брайана (Остин Абрамс), попадающего в самое сердце Раккун-Сити, который охвачен кровожадными тварями.
Недавно постановщик подтвердил, что действие ленты будет разворачиваться параллельно событиям второй части игры, при этом также в фильме нашли отражение предметы, оружие и менеджмент ресурсов из четвертой части.
Также он развеял слухи о главном монстре фильма.
"Мой любимый - это тот, который постоянно эволюционирует и преследует Брайана на протяжении всей истории. Не хочу говорить много, но это точно не Немезис", - рассказал Креггер.
Постановщик отметил, что новая киноверсия Resident Evil не будет типичным зомби-хоррором, и назвал ее своим "самым безумным фильмом".
Мировая премьера назначена на 18 сентября.