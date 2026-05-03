Представлено трибьют-шоу, посвященное фильму «Брат»

Скульптуру Данилы Багрова и трибьют-шоу к фильмам Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2", в который актер сыграл главные роли, представили в рамках первого фестиваля "Киномаевка", проходящего с 1 по 3 мая в Крыму на территории арт-кластера "Таврида". Об этом сообщили в пресс-службе кластера.

«С 1 по 3 мая на территории арт-кластера "Таврида" проходит фестиваль "Киномаевка". Отдельный блок программы посвящен фильмам Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2", которые стали частью культурного кода современной России. Состоялось открытие скульптуры Данилы Багрова — главного героя картин. Он запечатлен в момент предельного напряжения: Данила пробивает стену, символизирующую препятствия на пути к цели», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что рядом с Багровым расположили вопрос "В чем твоя сила?", отсылающий к диалогу из фильма. Во время открытия также прозвучала песня "Вечно молодой" в исполнении экс-лидера группы "Смысловые галлюцинации" Сергея Бобунца. После открытия скульптуры в контент-студии "Юг. Кино" прошел показ документального фильма "Брат навсегда" режиссеров Григория и Анны Сельяновых. Картина посвящена закулисью съемочного процесса фильмов "Брат" и "Брат 2". Зрители увидели редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды.

После открытия скульптуры на главной сцене фестиваля состоялось трибьют-шоу по фильмам "Брат" и "Брат 2". Композиции из кинолент исполнили Бобунец, группа "Три дня дождя", участники творческого молодежного сообщества современной музыки. Со сцены прозвучали песни: "Крылья", "Ту-лу-ла", "Дорога".

"Таврида. Арт" — платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в культуре и искусстве. Входит в федеральный проект "Молодежь России" национального проекта "Образование" и реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

