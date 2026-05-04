Стивен Спилберг займется сериалом о добродушном привидении Каспере

Стриминговый канал Disney+ получил права на экранизацию игровой версии анимационного сериала о добродушном привидении Каспере и его друзьях.

Как сообщает издание Deadline, продюсеры шоу отзываются о нем как о мрачном переосмыслении истории.

Режиссером назначен Роб Леттерман ("Подводная братва", "Монстры против пришельцев", "Ужастики"), в качестве продюсеров выступят Стивен Спилберг, сценарист Хилари Уинстон ("Меня зовут Эрл", "Сообщество") и производственная компания Universal Studio Group.

Инсайдеры Deadline полагают, что атмосфера сериала будет напоминать ультрауспешное шоу "Уэнсдэй".

Впервые Каспер появился на экранах в 1945 году, 50 лет спустя вышла полнометражная экранизация с Кристиной Риччи, Биллом Пуллманом и Кэти Мориарти, спродюсированная Спилбергом. Это был один из первых фильмов, в которых использовалась технология CGI.

За ним последовали картины "Каспер: Начало" (1997), "Каспер встречает Венди" (1998) и два полнометражных анимационных фильма (2000, 2006).