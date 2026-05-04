«Дьявол носит Prada» установил кассовый рекорд за первый уикенд
Продолжение культовой комедии «Дьявол носит Prada» установило кассовый рекорд. По данным Bloomberg, за первый уикенд сиквел заработал 233 миллиона долларов по всему миру.
В США и Канаде фильм собрал 77 миллионов долларов. Этот результат более чем вдвое превосходит старт первой части, вышедшей двадцать лет назад. В 2006 году оригинальная комедия дебютировала с 27,5 миллиона долларов, став культовой со временем.
Новый фильм обязан успехом не только возвращению звёздного состава — Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи — но и молодым поклонникам, которые пересматривали первую часть на стримингах и ждали продолжения.
Женщины составили 71% зрительской аудитории в премьерный уикенд. Аналитики уже называют это доказательством огромного потенциала фильмов, ориентированных на женскую аудиторию, который студии часто недооценивают.
Самой яркой неожиданностью сиквела стало появление Леди Гаги в роли самой себя. Мерил Стрип лично позвонила певице и пригласила её на съёмки, признавшись, что у неё был номер певицы. Та сразу же выразила готовность сняться в фильме.