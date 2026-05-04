Том Хиддлстон высказался о «Мстителях: Судный день»

Во время недавнего интервью Том Хиддлстон, исполнитель роли Локи в фильмах Marvel, рассказал, что «Мстители: Судный день» будут необыкновенными. По словам актёра, картина рассчитана на то, чтобы превзойти даже самые смелые ожидания.

Хиддлстон подчеркнул, что после прочтения сценария понял, что картина на самом деле невероятная и дарит сильные эмоции.

Могу сказать лишь одно: «Мстители: Судный день» будут великолепны и превзойдут все ваши ожидания. Это противоречило моим убеждениям. Когда я прочитал сценарий, то подумал: «Это будет нечто невероятное».

В «Судном дне» супергерои, включая Людей Икс, Мстителей, Фантастическую четвёрку и других сразятся с Доктором Думом, которого сыграл Роберт Дауни-младший.

Потом события ленты приведут к «Мстителям: Секретные войны», которые выйдут в декабре 2027 года и станут завершением всей большой саги киновселенной Marvel с её привычными персонажами и правилами повествования.