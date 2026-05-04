Любимый наряд Энн Хэтэуэй вырезали из фильма «Дьявол носит Prada 2»

Энн Хэтэуй, которая вернулась к роли Энди Сакс во второй части «Дьявол носит Prada», рассказала, что из финальной версии фильма вырезали её любимый наряд. По какой причине это произошло, неизвестно.

По словам Энн, ей очень нравилось, как Энди выглядела в белой футболке бренда Phoebe Philo.

«Дьявол носит Prada 2» рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. К главным ролям в продолжении вернулись Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).

В мировой прокат картина уже вышла, но до России она доберётся позже.