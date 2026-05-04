Архиву кинофотофонодокументов передадут на хранение копии документальных фильмов

Правительство предложило передать для учета и хранения в образованный в 2024 году Российский государственный архив кинофотофонодокументов копии аудиопродукции, документальных фильмов и киножурналов, а также исходные материалы национальных фильмов и кинолетописи. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 4 мая.

В 2024 году был создан Российский государственный архив кинофотофонодокументов, образованный в результате реорганизации Российского госархива кинофотодокументов, к которому присоединили Российский госархив фонодокументов. Приказ об этом подписал Росархив. Кабмин предложил передать функции этих госархивов объединенной организации.

Так, согласно законопроекту, в объединенный Российский госархив кинофотофонодокументов для учета и хранения будут передавать по одному обязательному экземпляру документальных фильмов и киножурналов в течение месяца со дня окончания их монтажа или дубляжа, по одной обязательной копии документальных фильмов на оригинальных носителях любых видов, по два обязательных экземпляра фотодокументов и фонопродукции (за исключением той, что создана для телевидения и радиовещания).

Кроме того, в объединенную организацию передадут на хранение исходные материалы национальных фильмов и кинолетописи.