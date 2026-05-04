Какие музыкальные фильмы стали самыми кассовыми в истории

Байопик о Майкле Джексоне за девять дней с начала проката преодолел уже 300-миллионный рубеж мировых сборов. В новом фильме режиссера Антуана Фукуа рассказывается история детства, взросления и выхода на пик славы знаменитого певца и композитора, которого во всем мире по сей день называют Королем поп-музыки.

В этом байопике много хитов Майкла Джексона в его оригинальном исполнении. Среди них и Billy Jean, и Thriller, и Bad, только уже бережно ремастированные с технологическими возможностями 2020-х годов.

Есть в этой киноленте и драматическая основа сюжета - сложные отношения с родителями, зависть коллег. И ностальгическая - фрагменты больших стадионных концертов, танцы, мода и яркая атмосфера расцвета поп-музыки 1970-80-х.

Да и Джавар Джексон очень правдоподобен и экспрессивен в роли своего родного дяди, на которого он внешне очень похож. Даже знаменитый танец Майкла Джексона - "лунную походку" и его "космическую" пластику - племянник освоил почти в совершенстве.

А 2 мая "Майкл" обошел по мировым сборам другой знаменитый музыкальный фильм - "Элвис". У байопика про Элвиса Пресли - "только" 286,8 миллиона долларов.

И теперь тройка самых кассовых музыкальных фильмов выглядит так:

"Богемская рапсодия" (о группе Queen) - 911 миллионов долларов,

"Майкл" - 300 миллионов долларов,

"Элвис" - 286,8 миллиона долларов.