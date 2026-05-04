Фильм «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном вышел в онлайн-кинотеатрах

Фильм «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном сегодня вышел в онлайн-кинотеатрах России. Картину можно посмотреть на «Кинопоиске», START, Okko, «Иви» и Wink.

Сюжет ленты рассказывает историю студента-ракетостроителя, который учится в Санкт-Петербурге. Однажды он узнаёт о беде в своей семье и возвращается в родной поселок Шойна, ставя под угрозу свою давнюю мечту о космосе.

В проекте вместе с Эйдельштейном сыграли Дарья Екамасова («Анора»), Тихон Котрелёв («Тихий Дон»), Никита Конкин («Финт Боброва») и Софья Воронцова («Кибердеревня»). Режиссёром выступил Антон Мамыкин («Первый раз», «Неудачники»).