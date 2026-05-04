ИИ-революция: проиграет ли «Оскар» в борьбе с нейросетью

Бесполезно пытаться остановить революцию искусственного интеллекта (ИИ), в России эти технологии могут только помочь молодым представителям отрасли продвинуться без лишних затрат. Об этом НСН рассказал кинорежиссер Алексей Герман-младший.

Организаторы премии «Оскар» запретили использовать ИИ в сценариях и актерской игре. Согласно новым правилам, актерская игра должна быть «исполнена реальными людьми с их согласия», а сценарии — написаны авторами без применения нейросетей, пишет The Guardian. Герман-младший отметил, что Голливуд пытается всеми силами защитить свои деньги, но это не путь России.

«Мы сейчас находимся в сердце технологической революции. ИИ изменит индустрию кино. Американцы пытаются найти сейчас хоть какие-то легальные истории, чтобы остановить аврал ИИ-контента. У них нет выхода, потому что в Голливуде огромные бюджеты, профсоюзы. Вполне возможно, что ИИ-контент съест большую долю Голливуда. Конечно, останутся фильмы с живыми актерами, театр, но индустрия все равно видоизменится. Это попытка выждать время и оградить, сегментировать определенные виды кинематографа от поглощения новыми технологиями. Как вы дифференцируете, что этот сценарий писал ИИ? Никак. Актера можно пока распознать. Так что просто американские сценаристы, члены гильдии с большими зарплатами будут пользоваться ИИ, а потом ставить свое имя и продавать это как работу человека», - рассказал он.

По словам режиссера, России не нужно слепо перенимать подход «Оскара» к ИИ, так как у нас по-другому выстроена индустрия. К тому же собеседник НСН заявил, что бороться с новыми технологиями бесполезно в целом.

«Я не очень верю в долговременную и успешную борьбу с ИИ. Все равно новые технологии пробьют свой путь. Я считаю, что мы в России должны быть гибче в креативных индустриях, чем в Америке. ИИ дает в России молодым художникам, молодым производителям контента проскочить ступень и войти в мировую индустрию с низкими затратами. Поэтому, я считаю, что нам не надо рабски следовать «Оскару». Да, рукотворное кино должно поддерживаться премиями, но пытаться заглушить ИИ-революцию для России - это опасно», - подытожил он.

В свою очередь, кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что новые правила «Оскара» очень правильные – они призваны не допустить изменение индустрии.

«Думаю, что актерскую игру и сценарий от ИИ отличить можно с помощью того же ИИ. Забастовка сценаристов, и сейчас это закреплено в правилах «Оскара», показала, что можно отличить. Сценаристы добились того, что ИИ был исключен из написания сценария. Думаю, что с актерами проще, потому что есть интеллектуальные права, и даже если человек ушел из жизни, то фактически права на визуальный образ принадлежат его ближайшим родственникам. Зарабатывание денег на этом визуальном образе может считаться незаконным обогащением. Я думаю, что если сейчас это закреплено в «оскаровских» правилах, то довольно скоро это будет закреплено и в законодательстве. Этот запрет как раз не должен допустить изменения киноиндустрии за счет замены актеров их компьютерными аватарами и внедрения ИИ», - рассказал он.

Ранее режиссер и продюсер Сергей Члиянц заявил НСН, что отсутствие хороших сценаристов в России связано с деградацией школы, засильем продюсеров-самозванцев и падением престижа этой профессии.