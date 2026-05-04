Мелодрама, ромком и Кузя: Какие фильмы сделали кассу апреля

Киноновинки апреля 2026 года вслед за релизами марта не смогли пополнить число фильмов-миллиардеров. При этом топ самых кассовых фильмов возглавил проект, ориентированный на подростковую, а не семейную аудиторию. Кроме того, зрители часто выбирали для себя и другие жанровые картины. Так, в лидеры выбился, например, и зарубежный нетипичный ромком «Вот это драма!».

ОТ РОМКОМА ДО ДОМОВЕНКА

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, по итогу апреля рейтинг самых кассовых релизов возглавила экранизация книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито», которую представили в российских кинотеатрах еще 26 марта. В апреле картину посмотрели больше 1,2 миллиона зрителей. Фильм записал на свой счет 601,5 миллиона рублей, при этом общие сборы составили почти 900 миллионов рублей. Потому неудивительно, что в конце второго месяца весны создатели официально объявили о продолжении, которое станет экранизацией второй книги цикла «По осколкам твоего сердца». Пока у продолжения нет даты выхода, сценарий в разработке, но уже известно, что Вероника Журавлева и Даниэль Вегас точно вернутся к своим ролям.

На втором месте разместился зарубежный релиз – «Вот это драма!» с Зендеей и Робертом Паттинсоном. В России фильм был представлен как в дубляже, так и с субтитрами. Суммарные сборы составили 562,1 миллиона рублей. История о том, как один секрет, который всплывает накануне свадьбы, может разрушить либо же укрепить отношения, привлекла в российские кинотеатры 894,5 тысячи зрителей.

«Домовенок Кузя 2», ставший лидером по сборам в марте, в апреле добавил к своей кассе еще 310,7 миллиона рублей, фильм привлек еще 818,9 тысячи зрителей. Это позволило релизу занять третью строчку рейтинга. Суммарно картина, которую представили в кинотеатрах 19 марта, заработала более 879 миллионов рублей. Касса первой части превысила миллиард рублей, однако ее на большом экране представили 19 декабря 2024 года, к новогодним праздникам.

КОРОЛЕК И КОСМОНАВТЫ

Куда меньше освоила в прокате первоапрельская новинка «Королек моей любви». Главные роли исполнили Михаил Галустян, Демис Карибидис и другие. Съемки проекта проходили в Индии, что, вероятно, могло отразиться на бюджете. Он, по данным ЕАИС Фонда кино, составил 608,2 миллиона рублей. При этом за месяц проката релиз привлек внимание 491,1 тысячи зрителей и записал на свой счет 227 миллионов рублей.

Пятерку лидеров замыкает семейная приключенческая комедия «Моя собака-Космонавт» с Кириллом Зайцевым, Ольгой Лерман и Даниилом Воробьевым. Режиссером фильма выступил Михаил Морсков («Волшебник», сериал «Кухня. Война за отель»). Фильм о дружбе десятилетнего мальчика Миши и собаки Белки вышел на большие экраны 9 апреля и освоил кассу в размере 179,5 миллиона рублей. В кинотеатрах его посмотрели 456,4 тысячи зрителей, и это заметно больше, чем, например, показатели картины «Космическая собака Лида» (сборы фильма с Юлией Пересильд, Сергеем Безруковым, Александрой Бортич составили 38,7 миллиона рублей – прим. НСН) в схожем жанре.

ВЗРОСЛОЕ КИНО

Шестой результат по итогу апреля показал в прокате фильм «Ангелы Ладоги», сюжет которого основан на подлинной истории о подвиге спортсменов в годы блокады Ленинграда. Главные роли исполнили Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер и Виктор Добронравов. Картина стала фильмом открытия 48-й Московского международного кинофестиваля (ММКФ), а в широкий прокат вышла 23 апреля. По итогу апреля сборы составили 157,3 миллиона рублей, его посмотрели 382,5 тысячи зрителей. При этом после первых майских праздников общая касса составила уже 241,1 миллиона рублей.

Криминальная драма «Коммерсант» с Александром Петровым и рэпером Хаски (Дмитрий Кузнецов), которая тоже вышла на экраны кинотеатров 23 апреля, показала седьмой результат апреля, освоив 125,3 миллиона рублей. Дебютный проект молодых режиссеров и сценаристов Федора и Никиты Кравчуков привлек внимание 232,5 тысячи зрителей. Суммарные сборы за два уикенда уже превышают 209 миллионов рублей. Сюжет фильма, основанного на автобиографическом бестселлере «Сажайте, и вырастет» Андрея Рубанова, разворачивается в 1996 году. Как отметили сами Кравчуки в интервью НСН, тема 90-х уже сформировала особый сеттинг в российском кино и у этого десятилетия нескончаемый драматургический потенциал.

Восьмое место со сборами в 85,8 миллиона рублей показала российская короткометражка 2024 года «Прощание». На девятой строчке по итогу апреля - зарубежный комедийный триллер «Наследник». В России картину представили 5 марта, и в прошлом месяце релиз занимал уверенную позицию в топ-5. За второй месяц проката фильм добавил к своей кассе еще 68,2 миллиона рублей. Его посмотрели еще 100,8 тысячи человек.

Еще 66,7 миллионов рублей заработал короткий метр «Соната», показав десятый результат месяца. В последние годы за подобными проектами, как правило, скрываются показы зарубежных фильмов в рамках предсеансового обслуживания. В апреле 2026 года российские кинотеатры могли представить в таком формате мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» и фантастическую драму «Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом.