Вышел первый трейлер комедии «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный трейлер фильма «На деревню дедушке 2». Продолжение комедии с Юрием Стояновым выйдет в кинотеатрах России уже 16 июля.

Фильм расскажет новую историю из жизни 11-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было уехать в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. В продолжении Владик снова проводит каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется другой дедушка — Виктор, бывший дипломат. Между родственниками вспыхивает соперничество за внимание внука.

К главным ролям вернулись Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов и Ярослав Головнёв. Режиссёром выступил Владимир Котт («Культурная комедия»).