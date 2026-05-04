Мистический триллер с Максимом Матвеевым: что известно о фильме «Шурале»

7 мая на экраны выйдет мистический триллер «Шурале» с Алиной Насибуллиной и Максимом Матвеевым в главных ролях. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Молодая девушка Айша готовится к свадьбе, но внезапно пропадет ее брат Тимур. Она возвращается в родную деревню в Татарстане, где ей придется не только столкнуться с тайнами семьи, но и с мистической силой леса. Теперь Айша стоит перед выбором между безопасным привычным миром и необузданной стихией, близкой ее корням и природе.

В ролях:

Алина Насибуллина — Айша;

Максим Матвеев — Михаил;

Рузиль Минекаев — Айрат;

Хаски — Дима;

Геннадий Блинов — Тимур;

Сергей Гилев;

Роман Михайлов;

Евгений Сангаджиев

и другие актеры.

Создатели:

продюсеры — Иван Яковенко, Сергей Ершов, Сергей Бредюк, Наталия Горина, Наталья Вишневская и Инна Голик;

сценаристы — Алина Насибуллина и Игорь Поплаухин;

режиссер — Алина Насибуллина;

оператор — Антон Петров;

художники — Татьяна Азарова, Ника Сергеева и Ксения Камышова;

производство — Bosfor Pictures и «Вольга».

Интересные факты:

Фильм «Шурале» стал полнометражным режиссерским дебютом Алины Насибуллиной, сыгравшей в нем главную роль и выступившей в качестве одного из сценаристов.

Второй сценарист — Игорь Поплаухин — является лауреатом Каннского кинофестиваля в конкурсе Cinéfondation 2018 года.

Съемки картины проходили в живописных локациях Москвы и Подмосковья, а также Татарстана.

Сюжет ленты частично основан на легенде народов Урала и Поволжья о жутком духе леса Шурале, образ которого близок к образам сатира и лешего.

