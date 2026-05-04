Мистический триллер с Максимом Матвеевым: что известно о фильме «Шурале»
7 мая на экраны выйдет мистический триллер «Шурале» с Алиной Насибуллиной и Максимом Матвеевым в главных ролях. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет
Молодая девушка Айша готовится к свадьбе, но внезапно пропадет ее брат Тимур. Она возвращается в родную деревню в Татарстане, где ей придется не только столкнуться с тайнами семьи, но и с мистической силой леса. Теперь Айша стоит перед выбором между безопасным привычным миром и необузданной стихией, близкой ее корням и природе.
В ролях:
- Алина Насибуллина — Айша;
- Максим Матвеев — Михаил;
- Рузиль Минекаев — Айрат;
- Хаски — Дима;
- Геннадий Блинов — Тимур;
- Сергей Гилев;
- Роман Михайлов;
- Евгений Сангаджиев
- и другие актеры.
Создатели:
- продюсеры — Иван Яковенко, Сергей Ершов, Сергей Бредюк, Наталия Горина, Наталья Вишневская и Инна Голик;
- сценаристы — Алина Насибуллина и Игорь Поплаухин;
- режиссер — Алина Насибуллина;
- оператор — Антон Петров;
- художники — Татьяна Азарова, Ника Сергеева и Ксения Камышова;
- производство — Bosfor Pictures и «Вольга».
Интересные факты:
- Фильм «Шурале» стал полнометражным режиссерским дебютом Алины Насибуллиной, сыгравшей в нем главную роль и выступившей в качестве одного из сценаристов.
- Второй сценарист — Игорь Поплаухин — является лауреатом Каннского кинофестиваля в конкурсе Cinéfondation 2018 года.
- Съемки картины проходили в живописных локациях Москвы и Подмосковья, а также Татарстана.
- Сюжет ленты частично основан на легенде народов Урала и Поволжья о жутком духе леса Шурале, образ которого близок к образам сатира и лешего.
