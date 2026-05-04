Мистический триллер с Максимом Матвеевым: что известно о фильме «Шурале»

7 мая на экраны выйдет мистический триллер «Шурале» с Алиной Насибуллиной и Максимом Матвеевым в главных ролях. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

Сюжет

Молодая девушка Айша готовится к свадьбе, но внезапно пропадет ее брат Тимур. Она возвращается в родную деревню в Татарстане, где ей придется не только столкнуться с тайнами семьи, но и с мистической силой леса. Теперь Айша стоит перед выбором между безопасным привычным миром и необузданной стихией, близкой ее корням и природе.

В ролях:

  • Алина Насибуллина — Айша;
  • Максим Матвеев — Михаил;
  • Рузиль Минекаев — Айрат;
  • Хаски — Дима;
  • Геннадий Блинов — Тимур;
  • Сергей Гилев;
  • Роман Михайлов;
  • Евгений Сангаджиев
  • и другие актеры.

Создатели:

  • продюсеры — Иван Яковенко, Сергей Ершов, Сергей Бредюк, Наталия Горина, Наталья Вишневская и Инна Голик;
  • сценаристы — Алина Насибуллина и Игорь Поплаухин;
  • режиссер — Алина Насибуллина;
  • оператор — Антон Петров;
  • художники — Татьяна Азарова, Ника Сергеева и Ксения Камышова;
  • производство — Bosfor Pictures и «Вольга».

Интересные факты:

  • Фильм «Шурале» стал полнометражным режиссерским дебютом Алины Насибуллиной, сыгравшей в нем главную роль и выступившей в качестве одного из сценаристов.
  • Второй сценарист — Игорь Поплаухин — является лауреатом Каннского кинофестиваля в конкурсе Cinéfondation 2018 года.
  • Съемки картины проходили в живописных локациях Москвы и Подмосковья, а также Татарстана.
  • Сюжет ленты частично основан на легенде народов Урала и Поволжья о жутком духе леса Шурале, образ которого близок к образам сатира и лешего.

