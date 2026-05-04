Представлен большой трейлер сериала «Оливка, Игорек и Рекс» со звездой «Папиных дочек»

Онлайн-кинотеатры Start, Okko, «Иви» и телеканал «Солнце» представили большой трейлер сериала «Оливка, Игорёк и Рекс». Шоу стартует уже 13 мая в российских стримингах и на ТВ.

События сериала развернутся в 1984 году в СССР. Оливка живёт в деревне, пока её родители работают врачами в Африке. Но их командировка закончилась, и вот девочке, выросшей среди коз и кур, приходится переезжать в город.

Главные роли в шоу сыграли Елизавета Арзамасова («Папины дочки») и Алексей Золотовицкий («Волчок»). Режиссёром выступил Александр Жигалкин («Олдскул», «Папины дочки»).