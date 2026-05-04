Сериал о Гарри Поттере: какой будет новая адаптация саги о волшебниках

В 2023 году стало известно, что Warner Bros. Discovery и HBO разрабатывают сериал о Гарри Поттере, а в мае 2025 года создатели объявили, что завершили кастинг актеров на роли главных героев — Гарри Поттера, Гермионы Грейнджер и Рона Уизли. Премьера шоу состоится уже в конце 2026-го. «Лента.ру» рассказывает все, что известно о новой экранизации культовой саги: когда ждать первый сезон сериала, о чем он будет и каких актеров уже утвердили на роли.

Сериал «Гарри Поттер»: главное

Страна: США, Великобитания

Жанр: фэнтези, приключения

Режиссер: Марк Майлод

Сценарий: Франческа Гардинер

Студия: HBO, Warner Bros. Television, Brontë Film and TV

Дата выхода: конец 2026 года

Где смотреть: стриминговый сервис HBO Max

В главных ролях: Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон, Аластер Стаут

Основа: серия романов Джоанн Роулинг о Гарри Поттере

Ожидается, что в новом сериале будет семь сезонов — по числу оригинальных романов // Лента.ру

Дата выхода

Съемки сериала о Гарри Поттере начались в Великобритании в июле 2025 года. Точную дату премьеры раскрыли в первом тизер-трейлере, который представили в марте 2026-го. К этому моменту производство сезона еще не было завершено.

Первый сезон сериала «Гарри Поттер» стартует 25 декабря 2026 года

В этот день на HBO Max появится первая серия первого сезона. «Гарри Поттер и философский камень» будет состоять из восьми эпизодов (хронометраж неизвестен). Серии будут выходить на стриминге раз в неделю — финал сезона зрители увидят в середине февраля 2027-го.

О графике выхода других сезонов пока говорить рано. Уже точно известно, что новые части шоу не будут выходить ежегодно — все из-з масштабности будущего проекта.

Сюжет

«Сериал станет точной адаптацией любимых книг о Гарри Поттере, написанных автором и исполнительным продюсером шоу Джоанн К. Роулинг», — заявили в Warner Bros. Discovery.

По словам главы HBO и Max Content Кейси Блойса, создатели сериала «глубоко погрузятся в каждую из культовых книг, которыми поклонники наслаждались все эти годы».

Изначально предполагалось, что каждый сезон будет соответствовать одной книге

Однако позже шоураннеры заявили, что проект будет выходить в течение 10 лет — это означает, что события некоторых книг могут быть разделены на несколько сезонов или что фанатов ждут спецэпизоды.

Одной из ключевых задач сериала станет расширение и углубление мира Гарри Поттера

По сравнению с фильмами, которые были ограничены по времени, сериал позволит добавить больше деталей и раскрыть дополнительные сюжетные линии.

Новый сериал — близкая к оригиналу адаптация, без вольностей или новых сюжетных элементов. При этом зрителей ожидает более медленное и вдумчивое развитие событий // Legion-Media

Создатели

Творческую команду возглавили продюсер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод. Оба уже работали вместе над популярным сериалом «Наследники» (2018-2023) на HBO. Гардинер также известна по проектам «Темные начала» (2019-2022) и «Убивая Еву» (2018-2022), а Майлод — по «Игре престолов» (2011-2019) и «Наследникам». Наряду с Гардинер и Майлодом в команду продюсеров также войдут Джоан Роулинг, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс.

Джоан Роулинг, имя которой в последние несколько лет чаще появлялось в новостях в связи с ее скандальными и противоречивыми заявлениями, а не в связи с ее творчеством, примет участие в сериале в качестве консультанта и исполнительного продюсера. Она заявила, что приветствует новую экранизацию, и подчеркнула, что формат сериала позволит передать всю глубину ее произведения, которую невозможно было полностью раскрыть в фильмах. Вместе с писательницей в команде исполнительных продюсеров также Нил Блэр, Рут Кенли-Леттс, Дэвид Хейман.

Скандал с Джоан Роулинг Писательница несколько раз негативно высказывалась о правах трансгендерных людей. В 2023 году многие фанаты поттерианы объявили бойкот видеоигре Hogwarts Legacy в знак протеста против Роулинг, однако это нисколько не повлияло на продажи, и уже спустя 11 месяцев после выхода тираж игры превысил 22 миллиона копий. Этот пример, вероятно, вселил уверенность в создателей нового сериала, которые не побоялись привлечь Роулинг к работе над проектом. «Это очень тонкий и сложный разговор, и мы не собираемся в него углубляться, — заявил Кейси Блойс. — Наш приоритет — это история, которая разворачивается на экране. И очевидно, что эта история невероятно позитивная и положительная, она о любви и самопринятии. Джоан Роулинг будет участвовать в проекте, ее мнение полезно». «Мы вольны делать все, что захотим», — поддержал Блойса генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав. — В чем-то мы будем советоваться с Джей Кей [Роулинг], в чем-то у нас есть полная возможность двигаться вперед».

Актеры и роли

Самым интригующим и для фанатов, и для создателей был кастинг на главные роли. Этническая принадлежность, гендер и наличие инвалидности, по словам продюсеров, не имели значения при отборе. На первом этапе кастинга участникам нужно было прислать два видеоролика: один — с прочтением стихотворения или отрывка из рассказа (не из «Гарри Поттера»), второй — с рассказом о себе и своем близком человеке или питомце.

«После невероятных поисков мы рады сообщить, что нашли наших Гарри, Гермиону и Рона. Талант этих трех уникальных актеров восхищает, и мы не можем дождаться, когда мир увидит их магию на экране», — заявили шоураннер сериала Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.

Кто сыграет в сериале «Гарри Поттер»

Помимо этого, были утверждены актеры на роли Альбуса Дамблдора (Джонни Флинн), Молли, Джинни, Перси, Фреда и Джорджа Уизли (Кэтрин Паркинсон, Грейси Кокрейн, Руари Спунер, Тристан Харланд, Гэбриел Харланд), Невилла Долгопупса (Рори Уилмот) и многих других.

Зато пока неизвестно, кто сыграет главного антагониста всей саги — лорда Волан-де-Морта.

Рон (Руперт Гринт), Гермиона (Эмма Уотсон) и Гарри (Дэниэл Рэдклифф) из фильмов о Гарри Поттере // Globallookpress.com

Один из главных вопросов, который продолжает волновать фанатов: появятся ли в сериале прежние исполнители главных ролей Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт. Однако еще в 2023 году создатели отмечали, что сериал «Гарри Поттер» будет с абсолютно новым составом, отличным от каста классических фильмов. Журналисты Independent ранее спрашивали у Дэниэла Рэдклиффа, что он думает о новом шоу и возможно ли его участие в нем. Актер отметил, что ждет выхода сериала и с удовольствием посмотрит новое шоу как зритель. На вопрос, может ли он вернуться в качестве камео, актер ответил: «Я так не думаю». Интересно, что желание поучаствовать в сериале ранее выражал Гэри Олдман, сыгравший в кинофраншизе Сириуса Блэка, он заявил, что был бы не против снова оказаться во вселенной Гарри Поттера, но уже, например, в роли волшебника Дамблдора.

Что нужно знать о Поттериане

Первый фильм легендарной саги, «Гарри Поттер и философский камень», вышел на экраны 16 ноября 2001 года. Картина получила восторженные отзывы от зрителей и кинокритиков, удостоилась множества наград и номинаций (в том числе на «Оскар) и стала самым кассовым фильмом 2001 года.

В течение следующих десяти лет в прокат вышли и другие киноленты о Гарри Поттере — экранизации одноименных книг британской писательницы Джоан Роулинг:

Всего вышло восемь фильмов о Гарри Поттере // Globallookpress.com

Главного героя сыграл актер Дэниел Рэдклифф, а его друзей Рона и Гермиону — Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Продюсером всех частей выступил Дэвид Хейман, впоследствии работавший над «Гравитацией» (2013) режиссера Альфонсо Куарона и «Однажды в Голливуде» (2019) сценариста и режиссера Квентина Тарантино, а за режиссуру в разное время отвечали Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, Майк Ньюэлл и Дэвид Йейтс.

более $ 7 млрд принесла в общей сложности кинокомпании Warner Bros. вся франшиза в мировом прокате

Позже по мотивам фильмов сняли трилогию «Фантастические твари и где они обитают»: в нее вошли фильмы «Фантастические твари и где они обитают» (2016), «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (2018) и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022).

В 2022 году на HBO Max вышел документальный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». С 2016 года также ходили слухи о том, что сценаристы Джек Торн и Джон Тиффани собираются экранизировать пьесу «Гарри Поттер и проклятое дитя», однако проект так и не получил развития.