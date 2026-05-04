Триллер, «Богатыри» и Джексон: На что пойти в кино в мае

Традиционно май – время премьер военных картин, и 2026 год не станет исключением. На большом экране представят сразу несколько фильмов, сюжет которых разворачивается во время или после Великой Отечественной войны. В середине месяца афишу кинотеатров пополнят несколько релизов для семейной аудитории, а завершат май яркие зарубежные картины – новый проект Гая Ричи и байопик о Майкле Джексоне.

«ОТЕЦ»

7 мая в прокате представят военную драму «Отец». Сюжет картины разворачивается во времена Великой Отечественной войны в 1942 году. Главный герой — сибирский охотник Гавриил Собинов — уходит на фронт, чтобы попытаться найти сына, пропавшего без вести. На передовой Собинов возглавит группу снайперов, чтобы научить молодых бойцов сражаться.

Режиссером выступил Павел Иванов, известный по сериалам «Тихая гавань» и «Вне конкуренции». Главную роль в картине исполнил Илья Шакунов («Любовь Советского Союза»). Также в фильме снимались Никита Тарасов, Алина Дулова (второй сезон сериала «Дети перемен»), Татьяна Яковенко и другие.

Ранее фильм представили в рамках основного конкурса 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Лента пополнит число военных картин, которые можно посмотреть в кинотеатрах в преддверии 9 мая. Также на большом экране можно увидеть фильм «Ангелы Ладоги» о событиях блокадного Ленинграда с Тихоном Жизневским, Романом Евдокимовым и Виктором Добронравовым и картину «Литвяк» о летчице Лидии Литвяк с Полиной Чернышовой.

«ШУРАЛЕ»

С 7 мая в прокате появится еще один фильм, ранее представленный в рамках ММКФ в конкурсе «Русские премьеры», — триллер «Шурале». После премьеры фильма «Микулай» Ильшата Рахимбая с Виктором Сухоруковым и Иваном Добронравовым подобные мистические истории нечасто появлялись в российских кинотеатрах. Среди причин посмотреть режиссерский дебют Алины Насибуллиной — не только актуальный жанр, но и звездный актерский состав. Помимо самой Насибуллиной в картине снимались Максим Матвеев, Сергей Гилев, Рузиль Минекаев, Мария Мацель и даже рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов).

Сценарий, частично основанный на легенде о духе леса, написан Насибуллиной вместе с лауреатом Каннского кинофестиваля в конкурсе Cinefondation 2018 года Игорем Поплаухиным. По сюжету главная героиня накануне свадьбы узнает о пропаже брата Тимура, и, стремясь найти его, возвращается в родную деревню. Там она сталкивается не только с собственным прошлым, но и тайной, хранящейся в глубинах леса.

«ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ»

В мае на большом экране представят и киноновинку для детской аудитории — мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Главные герои хорошо знакомы зрителю по мультсериалу «Лео и Тиг», который идет в эфире уже 10 лет. В полнометражной ленте ловкий леопард Лео и рыжий неуклюжий тигр Тиг отправятся в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В прокате проект появится 14 мая.

«БОГАТЫРИ»

Не обойдется и без релиза для широкой семейной аудитории. С 21 мая 2026 года в прокат выходит семейная комедия Павла Воронина «Богатыри» с Романом Курцыным и Романом Постоваловым в главных ролях. По сюжету мальчик Ваня случайно находит портал, который переносит его во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Героям предстоит отыскать волшебные артефакты в современном мире.

Режиссером картины выступил Павел Воронин, знакомый зрителю, например, по комедии 2025 года «Мужские правила моего деда».

«СТЕПНЫЕ БОГИ»

На конец мая намечена премьера еще одной военной картины. Фильм «Степные боги» с Никитой Кологривым, Светланой Ивановой, Павлом Чинаревым и Дарьей Екамасовой является экранизацией одноименного романа Андрея Геласимова, автора идеи сериала «Нулевой пациент».

Сюжет погружает в события лета 1945 года. В родную деревню с фронта возвращается отец десятилетнего Петьки. Радость мальчика омрачена болезнью лучшего друга, с которым тот во время войны каждый день «ходил искать Гитлера». Ради его спасения Петька вынужден обратиться за помощью к пленному врачу-японцу. Вместе они пройдут множество испытаний и разгадать тайну, которую скрывают степные боги. Режиссером фильма выступил Олег Асадулин («Туда и обратно»). Картина выходит в прокат 21 мая.

«ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»

В мае российские кинотеатры также представят сразу несколько зарубежных релизов. Так, 21 мая выходит новый боевик от Гая Ричи «Грязные деньги» с Генри Кавиллом и Джейкобом Джилленхолом. По сюжету, когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, агенты Сид и Бронко получают задание вернуть деньги любой ценой. Для этого им приходится воплотить идеальную стратегию давления на афериста, а также проявить навыки обращения с оружием и взрывчаткой.

«МАЙКЛ»

На конец мая запланирована премьера байопика о Майкле Джексоне. Фильм «Майкл» расскажет о сложных отношениях Джексона с отцом, старте его сольной карьеры отдельно от Jackson 5, о тяжелом восстановлении после ожогов головы, полученных на съемках рекламы Pepsi в 1984 году. При этом изначально предполагалось, что байопик начнется со сцены обыска в поместье «Неверленд», когда Джексона обвинили в растлении несовершеннолетних. Но авторам пришлось переписать сценарий и переснять ряд сцен, поскольку адвокаты семьи артиста обнаружили в соглашении с одним из обвинителей запрет на его упоминание в кино.

В мировой прокат картина вышла 24 апреля. Критики, первые посмотревшие проект, назвали историю чрезмерно стерильной. Тем не менее, мировые сборы к началу мая преодолели рубеж в 300 миллионов долларов. Российские кинокритики заверили НСН, что фильм о столь яркой личности привлечет в кинотеатры большую аудиторию. Судить о том, оправдаются ли такие прогнозы, можно будет лишь в начале июня, поскольку кинопремьера в России намечена на 28 мая, напоминает «Радиоточка НСН».