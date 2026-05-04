Известно расписание выхода сериала «Кузя. Путь к успеху» по вселенной «Универа»

Расписание выхода сериала «Кузя. Путь к успеху» по вселенной «Универа»
Уже 4 мая состоится премьера сериала «Кузя. Путь к успеху». Сюжет шоу по вселенной «Универа» расскажет историю героя, который после громкого ухода из университета возвращается в Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень.
В первый сезон сериала войдёт 15 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 14 мая.
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 4 мая
- 2-я серия 4 мая
- 3-я серия 5 мая
- 4-я серия 5 мая
- 5-я серия 6 мая
- 6-я серия 6 мая
- 7-я серия 7 мая
- 8-я серия 7 мая
- 9-я серия 11 мая
- 10-я серия 11 мая
- 11-я серия 12 мая
- 12-я серия 12 мая
- 13-я серия 13 мая
- 14-я серия 13 мая
- 15-я серия 14 мая