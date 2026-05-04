Известно расписание выхода сериала «Кузя. Путь к успеху» по вселенной «Универа»

Расписание выхода сериала «Кузя. Путь к успеху» по вселенной «Универа»

Уже 4 мая состоится премьера сериала «Кузя. Путь к успеху». Сюжет шоу по вселенной «Универа» расскажет историю героя, который после громкого ухода из университета возвращается в Агаповку и неожиданно для себя становится главой местного колхоза. Благодаря своей непосредственности и нестандартному подходу Кузя не только сохраняет хозяйство, но и выводит его на новый уровень.

В первый сезон сериала войдёт 15 эпизодов — они будут выходить по будням на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 14 мая.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 4 мая
  • 2-я серия 4 мая
  • 3-я серия 5 мая
  • 4-я серия 5 мая
  • 5-я серия 6 мая
  • 6-я серия 6 мая
  • 7-я серия 7 мая
  • 8-я серия 7 мая
  • 9-я серия 11 мая
  • 10-я серия 11 мая
  • 11-я серия 12 мая
  • 12-я серия 12 мая
  • 13-я серия 13 мая
  • 14-я серия 13 мая
  • 15-я серия 14 мая