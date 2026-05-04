Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» откроет фестиваль в Монте-Карло

Премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» состоится в рамках открытия 65-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло.

12 июня гости фестиваля смогут увидеть два первых эпизода в присутствии актеров Джеффри Дина Моргана и Лорен Коэн, а также шоураннера Сета Хоффмана. Когда сериал начнут показывать в онлайн-кинотеатрах, пока неизвестно — вероятно, это произойдёт до конца года.

«Ходячие мертвецы: Мёртвый город» — сериал, разворачивающийся во вселенной «Ходячих мертвецов» и рассказывающий о том, как заклятые враги Ниган и Мэгги отправляются в Нью-Йорк, чтобы спасти Хершела Ри — сына Мэгги.