Эксперт объяснил, какие ромкомы хотят видеть россияне

Чтобы романтические комедии стали привлекательными для зрителя, кинотеатров и продюсеров, они должны сочетать в себе и другие жанры, например, фантастику. Об этом НСН рассказал режиссер Александр Войтинский.

Режиссер и сценарист Александр Котт заявил ТАСС, что в России практически не делают хороших романтических комедий, отметив, что продюсеры и прокатчики не верят в такие проекты. Войтинский подтвердил, что это рискованный для прокатчиков жанр.

«Конечно, зрительский потенциал ромкомов слабее, чем у сказок и у фантастики. Ромкомы — это рискованно. Если зрителя спросить, пойдет ли он на историю отношений или на сказку, конечно, все пойдут с семьей на сказку, потому что история отношений непонятно как закончится. Можно попасть впросак! Но мы видим, что зрители довольно лояльно относятся к сказкам. Одни сказки могут быть хуже, другие — лучше, но, в целом, выходя из кинотеатра, люди понимают, что не зря сходили», — объяснил он.

При этом Войтинский отметил, что пример удачных романтических комедий, как правило, демонстрирует, что там присутствуют еще и другие жанры, в чем и кроется весь секрет.

«Тем не менее, есть пример замечательных ромкомов — "Пара из будущего" с Сергеем Буруновым, например. Там история подается с элементами фантастики, но все равно это история отношений в двух поколениях, где пара попадает в прошлое. Фильм шикарный! Или тот же "Холоп" — это тоже новое сочетание жанров. Это был мощнейший рыночный прорыв! Для того, чтобы кинотеатры верили в ромкомы, нужно вносить в них какие-то современные черты, смешивать жанры. Это очень интересный, драматический потенциал, но решен просто современными средствами, которые ничуть не испортили отношенческую историю. Сегодня — то время, когда в чистом виде жанры не работают, надо их соединять, перемешивать. Тогда и ромкомы будут интересны кинотеатрам, потому что на них захотят идти люди», — подытожил он.

Ранее Войтинский говорил НСН, что абстрактное законодательство подталкивает кинематографистов к самоцензуре, не исключено, что в скором времени российскому зрителю будут доступны только сериалы без противоречивых героев.