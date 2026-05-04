«Майкл» стал самым кассовым музыкальным байопиком после «Богемской рапсодии»

Байопик "Майкл" (Michael) о жизни короля поп-музыки Майкла Джексона заработал 423 миллиона долларов в мировом прокате, заняв вторую строчку среди самых кассовых музыкальных биографий в истории. Об этом сообщает Box Office Mojo.

© Российская Газета

Лента Антуана Фукуа также обошла байопик "Элвис" (288,6 миллионов), "Рокетмена" (195 миллионов) и "Голос улиц" (201 миллион).

"Богемская рапсодия" - биография группы Queen - удерживает лидерство с результатом в 911 миллионов. Примечательно, что оба самых кассовых проекта спродюсировал оскароносный Грэм Кинг.

В США "Майкл" заработал 183 миллиона, за рубежом - 240 миллионов (при производственном бюджете в 200 миллионов). При этом за первые выходные фильм собрал почти половину от итоговых сборов.

Главную роль в картине исполнил Джаафар Джексон, племянник певца. Несмотря на коммерческий успех, критики встретили ленту прохладно - рейтинг одобрения на сайте Rotten Tomatoes составил всего 39%.

Российская премьера назначена на 28 мая.